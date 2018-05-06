Евгений Кузнецов получил третью звезду дня в НХЛ

Российский хоккеист "Вашингтон Кэпитэлз" Евгений Кузнецов по итогам матча Кубка Стэнли против "Питтсбург Пингвинз" (6:3) был признан третьего звездой игрового дня. Россиянин в пятом поединке с "пингвинами" набрал три очка за результативность, став автором одной заброшенной шайбы и сделав две голевые передачи.

Первую звезду получил хоккеист "Виннипег Джетс" Кайл Коннор, благодарю дублю которого его клуб смог крупно обыграть "Нэшвилл Предаторз" (6:2). Вторым в номинации стал партнер Кузнецова по "Вашингтону" Якуб Врана. В его активе один гол и две результативные передачи в матче с "Питтсбургом".

Напомним, что победа "столичных" над "пингвинами" позволила выйти вперед в четвертьфинальной серии Кубка Стэнли.