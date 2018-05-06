Пляжный волейбол. Россиянки Дабижа и Мастикова завоевали бронзу этапа Мирового тура

Российский тандем Ксения Дабижа и Дарья Мастикова стали обладательницами бронзовых медалей на этапе Мирового тура по пляжному волейболу, который проходит в Камбодже.

В матче за третье место россиянки в двух сетах одержали верх над парой соперниц из Новой Зеландии – Джулией Тилли и Элис Бэйн – 21:19, 21:8. Ранее в полуфинале не смогли пробиться в финал соревнования, уступив японской паре Мизоэ/Хасимото (13:21, 21:17, 15:17).

Отметим, что на прошлом этапе Мирового тура в Малайзии Дабижа с Мастиковой стали победительницами.