Двухлетнего малыша, упавшего с восьмого этажа, не смогли спасти

В городе Нерюнгри 2-летний ребенок погиб, выпав из окна квартиры на восьмом этаже.

"Несмотря на проведенные медиками реанимационные мероприятия, от полученных травм мальчик скончался", — сообщили РИА Новости в Следственном управлении СК РФ по Якутии.

Сейчас следователи выясняют все обстоятельства трагедии. По предварительным данным, малыш выпал из окна после того, как облокотился на антимоскитную сетку. Взрослые при этом находились дома. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.