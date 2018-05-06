Недалеко от Севастополя нашли затонувшую "Камбалу"

Участники морской экспедиции смогли установить точное местонахождение русской подводной лодки "Камбала", затопленной у берегов Севастополя в 1909 году.

Подлодка погибла во время учений Черноморского флота, столкнувшись с русским линейным кораблем "Ростислав", который разрезал ее на две части. Жертвами трагического инцидента стали три офицера и 17 матросов. В том же году носовая часть лодки с находившимися в ней телами была поднята на поверхность.

Теперь в ходе совместной экспедиции РГО, Севастопольского госуниверситета и Высшего военно-морского училища имени Нахимова было найдено точно место, где находится вторая часть затонувшей "Камбалы".

"Курсанты Нахимовского училища это место вычислили. А мы с помощью бокового гидролокатора сегодня это место установили, так как оно было за долгие годы утеряно. Корма лодки находится на глубине 62 метров с возвышением над грунтом три метра", — рассказал РИА Новости старший научный сотрудник Института востоковедения Виктор Лебединский.

В ближайшее время ученые намерены изучить объект с помощью глубоководных роботов.

Ранее в Финском заливе, у острова Фескр, поисковики обнаружили советскую подводную лодку "Щука". Субмарина погибла в 1942 году, когда в надводном положении совершала переход из Кронштадта к острову Лавенсари (современный Мощный).