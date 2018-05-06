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День Победы 18 минут назад
Т-34, ППШ и телогрейки: двухдневная реконструкция Сталинградской битвы в США
Настоящим открытием стало знание и увлеченность молодых американцев историей Второй Мировой. Отдавая дань центральной роли СССР в битве с фашистской Германией, каждый год в штате Огайо, например, энтузиасты устраивают масштабную реконструкцию обороны Сталинграда: настоящий советский танк Т-34, автоматы ППШ, шинели, телогрейки и конечно, полевая кухня с кашей — все, чтобы сохранить историческую достоверность.
День Победы в США. Меканиксвилл. Несколько раз в году простые американские миллионеры, юристы, доктора и программисты переодеваются в советскую форму и идут в атаку за Родину, за Сталина.
А старая заброшенная фабрика в Огайо превращается в сталинградские руины для реконструкции одного из самых грандиозных сражений Второй мировой войны.
"Осада дома Павлова потрясает. Тот факт, что они превратили его в крепость, как долго они там продержались, — это было очень впечатляющим", — говорит участник реконструкции Адам Бэлл.
"Битва за Сталинград была кровавой. Немцы хотели взять город только из-за названия. Гитлер хотел этим вроде как перед лицом Сталина помахать. А Сталин был очень волевой человек, сказал, что он его не получит", — отметил участник реконструкции Мартин Шоу.
На два дня американские реконструкторы стараются сжиться с образом простого солдата в телогрейке. После боя — обязательно каша и непременные папиросы.
"Именно Советский Союз и Красная Армия приняли на себя основной удар. Мы много занимались снабжением, а русских много погибло. Русские умирали, мы снабжали, и это нужно знать. Я хочу сказать, холодная война закончилась. Нет причин об этом умалчивать, нужно понимать, что сделала каждая из сторон", — считает историк, участник реконструкции Кристофер Бартон.
Наверняка для некоторых это — просто игра. Возможность отвлечься от работы и семейных забот. Сегодня — за русских, завтра — за немцев, но они же в нашу историю играют, и это уже неплохо.
Фестивали реконструкторов в США — настоящая отдушина для русскоязычных эмигрантов. Для Сухроба Асилова, выходца из Узбекистана, это еще и возможность не отрываться от своих корней и от нашей общей истории.
Под небоскребами Филадельфии бойцы в советской форме выглядят несколько экзотично. Полиция точно мимо не проедет.
Свой магазинчик Юрий Друкаров держит в Нью-Джерси. Рай для местных реконструкторов. Форму бойцов Красной Армии везет из Белоруссии. Маленькая швейная компания из Минска обшивает всю Америку. Чего здесь только нет! Правда, уж кого-кого, а американцев пулеметами не удивить — в любом оружейном магазине купить можно — а вот лендлизовскую тушенку — только здесь.
"Можно купить ордена и медали настоящие. Но обычно их покупают Интернете, они приходят в основном или из Прибалтики или с Украины. Из России нельзя купить — это запрещено законом. У меня есть две оригинальные медали, но они не на продажу", — рассказал Юрий Друкаров, владелец магазина, участник реконструкции.
На интернет-аукционах советские награды стоят недорого. Цены, как в супермаркете, — со скидками. Медаль "За оборону Сталинграда" выставлена за 59 долларов и 99 центов. Во столько же оценили медаль "За отвагу". За орден Красной Звезды просят 150 долларов. Ордена Боевого Красного Знамени идут по 345, но к ним прилагается фотографии владельцев. Награды скупают коллекционеры по всему миру.
Ювелир и коллекционер Эдуардо Круз из мексиканской Гвадалахары говорит, что делает это для того, чтобы вернуть их родственникам. "Наша цель — всегда возвращать каждую награду. В случае, если не удается найти родственников героев, это ценное культурное наследие отправляется в музеи на вечное хранение. На сегодняшний день благодаря поддержке консульства России в Мексике мы смогли передать три награды в русские музеи", — сказал он.
Мексиканский ювелир с пониманием относится к тому, что некоторые награды были проданы родственниками ветеранов. "Из-за сложнейших условий 90-х некоторые семьи были вынуждены продать часть своих награды, чтобы выжить. Такие действия делают их не преступниками, а жертвами тяжелого периода мировой истории", — считает Круз.
Живых орденоносцев — ветеранов из Советского Союза, эмигрировавших в Соединенные Штаты, — мы нашли в Балтиморе. Здесь для них открыт дневной стационар. Старики называют этот центр в Балтиморе "детским садиком". Город в часе езды от Вашингтона сейчас переживает не самые лучшие времена. Кризис превратил целые улицы в заброшенные трущобы — с заколоченными витринами магазинов и пустыми глазницами окон, из которых уже прорастают деревья. Но ветераны не унывают: и войну пережили, и перестройку. Всем платят эмигрантское пособие, но не такое, как американским ветеранам.
"Американское правительство нас не признает как ветеранов Второй мировой войны. Не знаю, почему. Были союзниками. У нас нет никаких льгот", — рассказал ветеран Лев Ланда.
Гвардии капитан запаса Лев Ланда дошел на "тридцатьчетверке" до самого Берлина. Горел, несколько раз был ранен. В конце 80-х сын решил эмигрировать из Киева в Америку. В Штаты Лев Моисеевич с собой взял ордена и кусочек своего танка, с которым не расставался аж с 1945 года.
Умер сын. Недавно умерла жена. Остался Лев Ланда в Америке один. Он да частичка его танка под кожей. Мы решили устроить ветерану к Дню Победы небольшой сюрприз. Ветеран медленно подходит к танку. Касается его брони.
"Броня крепка, и танки наши быстры. Я прошел на этом танке с Днепра до Берлина и Праги. Считалось, что Т-35 — одна из самых лучших машин в Советской армии", — говорит Лев Ланда.
Мы не успели глазом моргнуть, как 94-летний ветеран оказался на месте механика-водителя и дал по газам! О чем думал в эти минуты старый танкист? О том, как в Берлине его подкараулил снайпер или как в Белоруссии подорвался на мине? Он с трудом переключал передачи, тяжело выжимая сцепление, — все-таки танк моложе его на 20 лет — но на лице ветерана не дрогнул ни один мускул.
Встречу Льва Ланды с танком организовал ветеринар и реконструктор советской истории из Вирджинии Джон Биллетер. Это у него на ферме в гараже хранилась знаменитая "тридцатьчетверка", причем на полном ходу.
"Мой друг из Вирджинии уверяет меня, что русские двигатели строились на века. Разве что пушку пришлось привести в негодность — нельзя на боевом танке по Америке ездить", — сказал Джон Биллетер.
Танк этот попал в Америку откуда-то из Югославии не в очень хорошем состоянии. Джон выложил за него 25 тысяч долларов. Сейчас его цена поднялась до 150 тысяч.
"Он был революционным, сильно застал немцев врасплох. Знаю, что он производился в огромных количествах и был лучше, чем все, что выставляли на поле американцы", — подчеркнул Джон Биллетер.
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