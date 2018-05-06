Появилось видео испытаний "Урана-9"

Видео испытаний боевых многофункциональных комплексов "Уран-9" появилось в Сети. Оно опубликовано на YouTube-канале телеканала "Звезда".

В ролике можно увидеть, как беспилотная машина действует в разных погодных и географических условиях. "Уран-9" преодолевает препятствия, стреляет по заданным целям, защищает военные объекты.

Боевой робот "Уран-9", предназначенный для разведки и огневой поддержки подразделений на поле боя, принял участие в генеральной репетиции Парада Победы, который прошла утром в воскресенье, 6 мая, на Красной площади в Москве.

Радиоуправляемый комплекс "Уран-9" весом в 12 тонн оснащен пулеметом ПКТМ, автоматической 30-миллиметровой пушкой 2A72 и огнеметами "Шмель-М".

Боевая техника семейства "Уран" была задействована в антитеррористической операции в Сирии, в частности при разминировании Пальмиры.