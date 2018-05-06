Арсен Венгер попрощался с "Эмирейтс" крупной победой над "Бернли"

Лондонский "Арсенал" в матче 37 тура английской премьер-лиги разгромил дома "Бернли" с результатом 5:0. Эта встреча стала для тренера "канониров" Арсена Венгера последней на стадионе "Эмирейтс".

"Арсенал" и "Бернли" вели борьбу за шестое место, дающее право выступить в следующем сезоне в Лиге Европы. Лондонцам противостояла одна из самой надежной линии обороны в премьер-лиге, однако еще до перерыва в воротах гостей побывало два мяча – отличились Пьер-Эмерик Обаменяг и Александр Ляказетт.

Во втором тайме Сеад Колошинац, Алекс Ивоби и снова Обамеянг довели дело до разгрома. "Бернли" не только впервые в сезоне пропустил пять мячей, но и потерял шансы попасть в Лигу Европы. У "Арсенала" стало 60 очков, у "Бернли" осталось на 6 очков меньше. Арсен Венгер напоследок подарил клубу, в котором проработал 22 года, путевку в еврокубки.