Массимо Каррера: я остаюсь тренером "Спартака"

Главный тренер "Спартака" Массимо Каррера прокомментировал появившуюся информацию о своем возможном трудоустройстве в туринском "Ювентусе". Сообщалось, что Каррера согласился возглавить чемпионов Италии в случае ухода Массимилиано Аллегри.

Итальянский тренер написал на своей странице в соцсети, что хотел бы и дальше тренировать "Спартак". "Я прочитал много статей в газетах, но правда только одна: в "Спартаке" я чувствую себя как дома, у меня еще год контракта, и я хочу оставаться главным тренером и побеждать вместе со "Спартаком", — цитирует Карреру "Спорт-Экспресс".

Массимо Каррера пришел в "Спартак" летом 2016 гола в качестве помощника Дмитрия Аленичева. Но вскоре заменил его на посту главного тренера. Под руководством Карреры "Спартак" стал чемпионом в сезоне 2016/17 и выиграл Суперкубок России 2017 года.