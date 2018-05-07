Василевский признан третьей звездой дня в Кубке Стэнли

Российский хоккеист американского клуба "Тампа-Бэй Лайтнинг" Андрей Василевский был признан третьей звездой игрового дня в Национальной хоккейной лиге. Россиянин в пятом, заключительном поединке Кубка Стэнли против "Бостон Брюинз" совершил 27 сейвов.

Игра Василевского помогла добиться "молниям" победы со счетом 3:1. Этот успех позволил "Тампе" стать победителем серии с "Бостоном" – 4:1, и выйти в полуфинал турнира.

Отметим, что самым ценным игроком игрового дня признан голкипер "Вегас Голден Найтс" Марк-Андре Флери, в матче против "Сан-Хосе Шаркс" совершивший шатаут – он отразил все 28 бросков по его воротам. Второй звездой стал коллега Василевского по "Тампе" нападающий Джей Ти Миллер, ставший автором решающей шайбы в ворота "Брюинз".

Напомним, что соперником "молний" по полуфиналу Кубка Стэнли станет победитель пары "Питтсбург Пингвинз" – "Вашингтон Кэпиталз".