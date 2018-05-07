Исторический день: Путин в четвертый раз вступит в должность президента

7 мая состоится инаугурация избранного главы государства. В должность президента в четвертый раз официально вступает Владимир Путин. Торжественная церемония пройдет в Кремле. Вести прямую трансляцию будут телеканал "Россия 1", "Россия 24" и сайт Вести.Ru.

Транслировать церемонию телеканал "Россия 24" начнет в 11 часов 45 минут по московскому времени. А главная часть мероприятия начнется ровно в полдень и продлится 50 минут.

Гостей в этот раз будет много – пять тысяч человек. Это вдвое больше обычного. Помимо парламентариев, членов правительства, деятелей культуры и других известных лиц, в этом году на церемонию также пригласили волонтеров и активистов, которые были задействованы в избирательной кампании.

Инаугурация пройдет в Большом Кремлевском дворце сразу в трех парадных залах. Гости разместятся не только внутри дворца, но и на Соборной пощади.

Эта церемония будет отличаться от всех предыдущих. В правительстве решили отказаться от уже ставшего традиционным проезда президентского кортежа. Обычно глава государства приезжал в Кремль в сопровождении Почетного эскорта Федеральной службы охраны. На этот раз в Большой Кремлевский дворец Путин отправится из своего рабочего кабинета, который располагается в Первом корпусе Кремля. Путь до основного здания, где состоится церемония, он преодолеет пешком.

Уже после прибытия во дворец избранный глава государства пройдет по анфиладе залов через Георгиевский и Александровский в Андреевский. Там он примет присягу. По окончании основных ритуалов президент выйдет через Красное крыльцо дворца на Соборную площадь. Там состоится смотр парада Кремлевского полка. По традиции в завершении церемонии в Благовещенском соборе Кремля пройдет краткое богослужение.

Инаугурация — это церемония вступления в должность. В дословном переводе с латыни означает "посвящение к народу". В самом общем виде это действо представляет собой клятву в присутствии представителей двух ветвей власти: судебной и законодательной. Российским законодательством порядок проведения инаугурации президента не регламентируется. Однако в статье 82 Конституции сказано, что при вступлении в должность президент России приносит народу присягу в торжественной обстановке.

Обязательно присутствовать при этом должны члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы и судьи Конституционного суда. Текст присяги президента России также закреплен в статье 82 Конституции Российской Федерации, принятой в 1993 году. С тех пор изменений в него не вносили.

Присяга состоит он из 33 слов. В них раскрываются основные полномочия лидера, цель его деятельности. Так, в присяге говорится об уважении и охране прав и свобод человека. Кроме того, упоминаются защита суверенитета и независимости государства и, конечно, верная служба народу. Произнося присягу, президент кладет руку на уникальный экземпляр текста Конституции РФ. Переплет изготовлен еще в 1996 году и выполнен из тонкой кожи варана. На обложке главного документа страны накладной серебряный герб России и тисненая золотом надпись. Этот спецэкземпляр постоянно хранится в Библиотеке администрации президента в Кремле и покидает ее только в случае инаугурации.

Традиционно при вступлении в должность российский президент получает специальные знаки отличия. Во-первых, штандарт или по-другому флаг. В центре этого триколора находится золотое изображение герба, а на древке штандарта есть серебряная скоба с гравировкой фамилии, имени и отчества главы государства. Другой символ – это знак президента России. Он представляет собой золотой крест, на оборотной стороне которого красуется надпись "Польза, честь и слава". К этому кресту прилагается также цепь из 17 звеньев. А еще есть так называемый специальный знак президента. Его учредили в декабре 2011 года. Это тоже золотой крест. На нем есть надпись – это инициалы и фамилия действующего президента, а также дата его инаугурации. Этот специальный знак глава государства носит во время официальных церемоний и торжественных мероприятий.

Как у любой государственной церемонии, у инаугурации есть сценарий. Впрочем, законом он не прописан, поэтому формально порядок проведения может быть любым. Определили его еще в 1991 году, когда в должность президента впервые вступал Борис Ельцин. Существенных изменений в сам сценарий с тех пор не вносили, но вот место проведения церемонии все же поменяли. При Ельцине инаугурация проходила в Кремлевском дворце съездов, а в 2000 году церемонию перенесли в залы Большого Кремлевского дворца.

Эта инаугурация станет уже седьмой в истории современной России. Впервые церемония прошла в 1991 году, когда на пост президента тогда еще РСФСР вступал Борис Ельцин. Текст присяги он читал почти наизусть, взглянув на него лишь однажды. Тогда телевизионная трансляция церемонии продлилась 37 минут. Переизбравшись, Борис Ельцин вновь участвовал в инаугурации 1996 года. Мероприятие было немного короче — 33 минуты.

Первая инаугурация Владимира Путина прошла в 2000 году. Борис Ельцин, ушедший со своего поста за несколько месяцев до этого, также присутствовал на церемонии. Кстати, тогда по телевидению впервые показали проезд президентского кортежа, а трансляция шла чуть больше часа. Инаугурация 2004 года была короче — 43 минуты.

Третьим президентом, принявшим присягу, стал Дмитрий Медведев. Тогда, в 2008 году, впервые в сценарии предусмотрели одновременное участие в процедуре уходящего и избранного президентов. Церемония длилась 53 минуты. Последняя на сегодняшний день инаугурация 2012 года тоже перешагнула часовой рубеж. В ней, как и четырьмя годами раньше, одновременно участвовали Владимир Путин и Дмитрий Медведев.