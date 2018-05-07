Новая тактика: талибы в паранджах расстреляли полицейский патруль

Участники террористического движения "Талибан" (запрещено в России) применили новую тактику войны против законных афганских властей. На западе страны, в провинции Герат полицейский наряд был уничтожен боевиками, переодетыми в паранджи. Погибли трое представителей правопорядка, сообщает "Интерфакс".

Во время патрулирования поселка Обод-Бозор полицейские не сочли опасной группу из нескольких "женщин", стоящую на углу одной из улиц. Но через несколько секунд патрульных обстреляли из автоматов. После этого талибы скрылись. Поиск террористов затрудняет тот факт, что из-за плотной паранджи свидетели даже не видели их лиц.

Активность талибов и прочих экстремистстких группировок значительно повысилась, отмечает министерство национальной обороны Афганистана в специальном коммюнике. Но и правительственные силы дают террористам достойный отпор. За прошедшие сутки в ходе нескольких спецопераций, которые прошли сразу в 14 провинциях страны, уничтожены 59 боевиков, ранены около 30. ВВС Афганистана совершили 124 боевых вылета и разбомбили множество баз экстремистов, а также схроны с оружием и боеприпасами.