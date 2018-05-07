В Кургане ко Дню Победы развесили плакаты с грубыми ошибками

В паблике города Кургана "ВКонтакте" появились сообщения и фото плакатов к Дню Победы с грубыми орфографическими ошибками. Например, на одном из баннеров написано: "Оборонна Севостополя" и "Защитники Бресткой крепости".

Отмечается, что эти плакаты появились на зданиях кинотеатра "Россия" и главпочтамта.

При этом в департаменте социальной политики администрации Кургана заявили, что они эти баннеры не заказывали: они были изготовлены рекламным агентством Контур" на безвозмездной основе для украшения города к Дню Победы".

Будут ли чиновники обращаться в рекламное агентство с просьбой демонтировать баннеры с ошибками, в администрации города не уточнили, передает РИА Новости.

К сожалению, это не первый случай, когда поздравительные плакаты, в том числе и к 9 мая, содержат смысловые и орфографические ошибки.