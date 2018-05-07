Тренер "Марселя" Гарсия валялся на газоне, выпрашивая пенальти

Весьма эмоционально повел себя наставник французского футбольного клуба "Марсель" Руди Гарсия в эпизоде матча его команды против "Ниццы" (2:1). Когда судья встречи Антони Готье не назначил почти очевидный пенальти в ворота соперника, тренер принялся буквально валяться по земле.

Марсельцы в домашней встрече пропустили быстрый гол, когда на 5-й минуте отличился итальянский форвард "Ниццы" Балотелли, сообщает Евроспорт.Ru. Жермен вскоре счет сравнял, но вот победного мяча пришлось ждать более часа: его провел Пайет за 15 минут до конца встречи.

В одном из моментов матча хозяева претендовали на пенальти, но арбитр Готье не усмотрел столь строгого наказания для гостей. Вот тут зрители и увидели почти неадекватную реакцию тренера "Марселя" на решение арбитра. Подопечные Гарсии идут четвертыми во французской Лиге 1, но при этом вышли в финал Лиги Европы.