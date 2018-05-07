У самарского адвоката нашли четыре БТР и крупную партию оружия

Четыре бронетранспортера, 52 единицы огнестрельного оружия и почти 36 тысяч патронов изъяли у самарского предпринимателя Сергея Марченко, известного в криминальных кругах как Марчелло. Арсенал действующего адвоката, в прошлом промышлявшего торговлей оружием и машинами, сняли на видео.

Хранились БТР и автоматы в ангаре на Степной улице в поселке Стройкерамика под Самарой. Помимо 35,7 тысячи патронов, там же сотрудники регионального управления ФСБ обнаружили УАЗ с установленным в кузове сейфом для перевозки больших объемов оружия и высокоточные станки, которые использовались для его переделки.

"Можно предполагать, что предприниматель мог массово переделывать коллекционное оружие в оружие для стрельбы очередями", — сообщили РИА Новости в пресс-службе УФСБ.

По предварительным данным, у Марченко есть документы на изъятое оружие, однако оно было оформлено как коллекционное. Так, уже установлено, что карабин "Сайга" был незаконно переделан для стрельбы очередями.

Все оружие отправлено на экспертизу, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

"Волга Ньюс" напоминает, что в 90-х годах Марченко являлся криминальным авторитетом, курировавшим торговлю оружием и краденными автомобилями. После его избиения двумя следователями, расследовавшими дело о похищении и изнасиловании 13 девушек, предприниматель уехал за границу, но несколько лет назад вернулся на родину, а в 2015 году человек с совпадающими ФИО получил статус адвоката с регистрацией кабинета в поселке Стройкерамика.