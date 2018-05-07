Байкер Хирург впервые ради инаугурации президента надел белую рубашку

На инаугурации президента России, которая прошла в Кремле 7 мая, журналисты обратили внимание на то, что самый известный байкер страны — лидер "Ночных волков" Александр Залдостанов (Хирург) был одет не совсем обычным для него образом.

Отвечая на вопросы прессы после торжественной церемонии, Хирург признался, что "по этому поводу в первый раз в жизни надел белую рубашку".

"Кто знает, может это последняя инаугурация, куда меня пустили", — сказал байкер в черных джинсах и кожаной черной сбруе, из-под которой действительно виден белый воротник.

Саму церемонию он описал как очень торжественную и красивую, передает РИА Новости.