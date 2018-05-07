Тема:

Материаловедение и новые материалы 1 час назад

Новости Наука

7 мая 201817:10 Юлия Воробьёва

Высшая математика для элементарных нужд: впервые полученные структуры Тьюринга фильтруют воду

Созданный материал, к удивлению учёных, оказался эффективным фильтром для очистки воды.
Фото HoliHo/pixabay.com.

Легендарный криптограф и математик Алан Тьюринг известен тем, что создал во времена Второй мировой дешифровальную машину, которая позволила взломать код нацистской "Энигмы", а также разработал машину Тьюринга, которая считается первым прототипом компьютера общего назначения.

Но настоящие гении редко ограничиваются одной областью знаний. Поэтому нет ничего удивительного в том, что Тьюринг уделял внимание и другим областям, к примеру, биологии. Лишь недавно, впрочем, исследования знаменитого британца смогли применить на практике.

Команда китайских учёных из Чжэцзянского университета представила фильтр для воды, который удаляет из неё различные соли в три раза быстрее, чем все существующие аналоги. А в основу разработки легла математическая модель, разработанная Аланом Тьюрингом.

Ещё в 1952 году учёный предсказал, что два химических вещества, активатор и ингибитор, могут при определённых условиях реагировать друг с другом и диффундировать (то есть смешиваться, взаимопроникать) для создания пространственно-временных постоянных структур. Такие модели, в том числе биологические, описываются уравнением типа "реакция-диффузия". Речь идёт о состоянии, когда два вещества формируют, например, полосы, пятна или спирали (вспомним полоски на шкуре зебры или закрученную в спираль раковину улитки).

Последующие работы подтвердили гипотезу британца, и модель получила название "структура Тьюринга".

В своей работе исследователь описал математический принцип на примере морфогенеза, посредством которого клетки эмбриона начинают формирование костей и органов. В ходе такого процесса два вещества постоянно реагируют друг с другом, но с разными скоростями диффундируют в среде (например, в растворе). Быстро диффундирующий реагент, называемый ингибитором, мешает более медленному, активатору. В результате этого взаимодействия и получается уникальный конечный продукт.

(Любопытно, что модель описывает не только формирование биологических материалов, но даже появление ряби на песке или движение денежных средств на финансовых рынках.)

В сопроводительной статье к научной работе китайских учёных в журнале Nature отмечается, что любые попытки синтезировать структуры Тьюринга в лабораторных условиях, например, при помощи трёхмерной печати, ограничивались лишь двумерными узорами (а они уже не могут считаться именно такими структурами, о которых идёт речь).

Китайская команда представила первую практическую реализацию, создав из полиамида при помощи межфазной полимеризации трубчатые нити диаметром всего в десятки нанометров.

Поясним, что полиамид – это разновидность пластика, результат химической реакции между пиперазином и тримезол-хлоридом. Последний диффундирует в растворе быстрее, то есть вполне подходит на роль одного из компонентов системы, описанной выше. Правда, скорость его диффузии была слишком велика для получения структур Тьюринга. Поэтому авторы разработки пошли на хитрость и добавили к пиперазину поливиниловый спирт, который уменьшает скорость диффузии до нужного показателя. В результате получились те самые активатор и ингибитор.

На вид полученный в итоге материал напоминает пористую сетку, похожую на нейлон, и лишь под электронным микроскопом можно увидеть ту самую структуру Тьюринга, поясняют специалисты.

В ходе экспериментов они создали сразу два типа самоорганизующихся структур – трубки и точки.

Глава исследовательской группы Чжан Линь (Zhang Lin) признаётся, что он и его коллеги были в восторге от самого этого результата. Однако они ещё больше удивились и обрадовались, когда поняли, что созданный материал является эффективным фильтром для воды.

Трубчатая структура даёт полиамиду огромное преимущество перед аналогами. В ходе экспериментов было показано, что за один цикл фильтрации новый материал "отсеивал" 50% хлорида натрия (поваренной соли), а также другие соли, например, хлорид магния (90%) и сульфат магния (99%).

Расчёты показали, что один квадратный метр такой фильтрующей сетки способен очищать до 125 литров воды в час при относительно низком давлении (пять атмосфер). Это в три раза быстрее по сравнению со скоростью работы существующих сегодня фильтров.

Правда, относительно низкая способность к фильтрации поваренной соли делает фильтр – в нынешнем варианте – непригодным для опреснения морской воды. Зато для очистки воды в промышленных целях он подойдёт как нельзя лучше, уверены учёные.

Сам же подход к созданию структур Тьюринга найдёт применение во многих других областях. В частности, специалисты уже задумываются о его применении в регенеративной медицине, например, в производстве искусственных вен или костной ткани.

Более подробно о работе китайских исследователей рассказывается в статье, опубликованной в журнале Science.

Кстати, ранее выяснилось, что появление узоров на коже ящериц подчиняется действию двух математических моделей — уравнению Тьюринга и автомату фон Неймана. А знаменитый тест Тьюринга пригодился учёным при создании искусственных клеток.

Ранее по теме

Сейчас

17:13

Путин подписал "стратегический" майский указ

17:07

Медведев приехал в Госдуму для консультаций

16:55

Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

14:35

В Ставрополе произошел взрыв в многоэтажном доме

14:28

Путин предложил Медведева на пост премьер-министра

13:44

Патриарх совершил молебен в честь инаугурации президента

13:32

Правительство ушло в отставку

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин подписал "стратегический" майский указ

Путин подписал "стратегический" майский указ

31 минута назад
Медведев в Думе назвал кандидатов в свой кабинет

Медведев в Думе назвал кандидатов в свой кабинет

22 минуты назад
Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

54 минуты назад
Сделать все для России: президент рассказал о смысле своей жизни

Сделать все для России: президент рассказал о смысле своей жизни

5 часов назад
Центральное казачье войско отрицает присутствие его членов на Пушкинской 5 мая

Центральное казачье войско отрицает присутствие его членов на Пушкинской 5 мая

1 час назад
Джабраилов просит вернуть ему пистолет, из которого он обстрелял потолок отеля

Джабраилов просит вернуть ему пистолет, из которого он обстрелял потолок отеля

58 минут назад
Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

3 часа назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

9 часов назад
Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия

Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия

4 часа назад
2 525
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

21.03.2018 16:39
38 086
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

22.03.2018 15:39
21 627
Полсотни испанцев в плавках и костюмах боролись за звание главного красавца

Полсотни испанцев в плавках и костюмах боролись за звание главного красавца

3 часа назад
Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину

Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину

2 часа назад
Инаугурация президента России. Фотолента

Инаугурация президента России. Фотолента

4 часа назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

1 час назад
Только 50 процентов "друзей" отвечают нам взаимностью

Только 50 процентов "друзей" отвечают нам взаимностью

1 час назад
Байкер Хирург впервые ради инаугурации президента надел белую рубашку

Байкер Хирург впервые ради инаугурации президента надел белую рубашку

3 часа назад
Момент смертельного ДТП в Казани попал на видео

Момент смертельного ДТП в Казани попал на видео

3 часа назад
Водители устроили самосуд над открывшим стрельбу по отцу с ребенком мужчиной

Водители устроили самосуд над открывшим стрельбу по отцу с ребенком мужчиной

3 часа назад
Google предложила поохотиться на эмодзи

Google предложила поохотиться на эмодзи

4 часа назад
Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные

Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные

4 часа назад
Доктор Гааз официально объявлен святым

Доктор Гааз официально объявлен святым

4 часа назад
Новый российский лимузин президента РФ: дебют состоялся!

Новый российский лимузин президента РФ: дебют состоялся!

4 часа назад
Сотрудник крымского управления СБУ ударил девушку ногой в грудь

Сотрудник крымского управления СБУ ударил девушку ногой в грудь

4 часа назад
Илон Маск хочет открыть кондитерскую фабрику

Илон Маск хочет открыть кондитерскую фабрику

5 часов назад
Выгодное сотрудничество: вирусы и осы подавляют иммунную реакцию гусениц и растений

Выгодное сотрудничество: вирусы и осы подавляют иммунную реакцию гусениц и растений

5 часов назад
В Новосибирске обрушился пешеходный переход

В Новосибирске обрушился пешеходный переход

5 часов назад
В Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов

В Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов

5 часов назад
Администрация президента сложила полномочия

Администрация президента сложила полномочия

5 часов назад
Ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей

Ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей

6 часов назад
В США произошла новая авария с участием автомобиля-беспилотника (видео)

В США произошла новая авария с участием автомобиля-беспилотника (видео)

6 часов назад
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей

Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей

6 часов назад
В Кургане ко Дню Победы развесили плакаты с грубыми ошибками

В Кургане ко Дню Победы развесили плакаты с грубыми ошибками

6 часов назад
На телеканале "Россия 1" пройдет премьера "Легенды о Коловрате"

На телеканале "Россия 1" пройдет премьера "Легенды о Коловрате"

6 часов назад
57
Россияне высказались о годах правления Путина

Россияне высказались о годах правления Путина

6 часов назад
"Своеобразное приключение": ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления

"Своеобразное приключение": ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления

6 часов назад
Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права

Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права

6 часов назад
На Украине выставлен на аукцион Ленин из Изюма

На Украине выставлен на аукцион Ленин из Изюма

6 часов назад
Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода

Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода

7 часов назад
Топ-7 стратегий про Вторую мировую, и как их скачать

Топ-7 стратегий про Вторую мировую, и как их скачать

7 часов назад
16 лучших мультфильмов про путешествия во времени

16 лучших мультфильмов про путешествия во времени

7 часов назад
В России назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники

В России назвали самые популярные кроссоверы и внедорожники

8 часов назад
Московская вторичка перестала дешеветь

Московская вторичка перестала дешеветь

8 часов назад
Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"

Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"

13 часов назад
Новые "Мстители" собрали более 1 млрд рублей в России и СНГ

Новые "Мстители" собрали более 1 млрд рублей в России и СНГ

15 часов назад
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

18 часов назад
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20