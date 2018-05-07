Тема:

Инаугурация президента 30 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
7 мая 201818:34

Путин будет постоянно пользоваться новым президентским автомобилем

Владимир Путин отказывается от использования лимузина Merсedes. Теперь президент России будет использовать новый отечественный автомобиль, созданный по проекту "Кортеж", подтвердил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

Первый раз Владимир Путин воспользовался российским лимузином Aurus во время инаугурации 7 мая 2018 года, отмечает ТАСС. Черный представительский лимузин доставил Путина от Первого корпуса Кремля, где находится рабочий кабинет главы российского государства, до Большого Кремлевского дворца.

Машина для Путина создана на единой модульной платформе. На ней же будут созданы легковой автомобиль бизнес-класса с кузовом седан, внедорожник и микроавтобус. Семейство российских машин класса люкс будет представлено на Московском международном автомобильном салоне, который пройдет с 29 августа по 9 сентября.

Все семейство автомобилей Aurus будет гибридным: на машины устанавливается восьмицилиндровый двигатель, который работает в паре с электромотором и высоковольтной батареей.

Ранее по теме

Сейчас

19:15

Стрельба в центре Оксфорда: один человек ранен

19:13

В центре Петербурга горит жилой дом

17:13

Путин подписал "стратегический" майский указ

17:07

Медведев приехал в Госдуму для консультаций

16:55

Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

14:35

В Ставрополе произошел взрыв в многоэтажном доме

14:28

Путин предложил Медведева на пост премьер-министра

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин подписал "стратегический" майский указ

Путин подписал "стратегический" майский указ

2 часа назад
Медведев в Думе назвал кандидатов в свой кабинет

Медведев в Думе назвал кандидатов в свой кабинет

1 час назад
Евгения Медведева продолжит выступления за Россию у нового тренера

Евгения Медведева продолжит выступления за Россию у нового тренера

3 часа назад
Путин будет постоянно пользоваться новым президентским автомобилем

Путин будет постоянно пользоваться новым президентским автомобилем

1 час назад
Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

2 часа назад
Джабраилов просит вернуть ему пистолет, из которого он обстрелял потолок отеля

Джабраилов просит вернуть ему пистолет, из которого он обстрелял потолок отеля

2 часа назад
Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

4 часа назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

10 часов назад
Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия

Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия

5 часов назад
3 498
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

21.03.2018 16:39
38 206
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

22.03.2018 15:39
21 693
Украина грозит фирме Adidas судом из-за маек с гербом СССР

Украина грозит фирме Adidas судом из-за маек с гербом СССР

49 минут назад
Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину

Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину

3 часа назад
Инаугурация президента России. Фотолента

Инаугурация президента России. Фотолента

5 часов назад
Стали известны названия и цена элитных автомобилей "Кортеж"

Стали известны названия и цена элитных автомобилей "Кортеж"

16 минут назад
На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора

На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора

1 час назад
Эминем и Джей-Зи собираются отсудить у Вайнштейна 800 тысяч долларов

Эминем и Джей-Зи собираются отсудить у Вайнштейна 800 тысяч долларов

1 час назад
Звезду "Игры престолов" признали самым сильным мужчиной в мире

Звезду "Игры престолов" признали самым сильным мужчиной в мире

2 часа назад
Центральное казачье войско отрицает присутствие его членов на Пушкинской 5 мая

Центральное казачье войско отрицает присутствие его членов на Пушкинской 5 мая

2 часа назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

3 часа назад
Только 50 процентов "друзей" отвечают нам взаимностью

Только 50 процентов "друзей" отвечают нам взаимностью

3 часа назад
Байкер Хирург впервые ради инаугурации президента надел белую рубашку

Байкер Хирург впервые ради инаугурации президента надел белую рубашку

4 часа назад
Полсотни испанцев в плавках и костюмах боролись за звание главного красавца

Полсотни испанцев в плавках и костюмах боролись за звание главного красавца

4 часа назад
Водители устроили самосуд над открывшим стрельбу по отцу с ребенком мужчиной

Водители устроили самосуд над открывшим стрельбу по отцу с ребенком мужчиной

5 часов назад
Google предложила поохотиться на эмодзи

Google предложила поохотиться на эмодзи

5 часов назад
Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные

Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные

5 часов назад
Доктор Гааз официально объявлен святым

Доктор Гааз официально объявлен святым

5 часов назад
Илон Маск хочет открыть кондитерскую фабрику

Илон Маск хочет открыть кондитерскую фабрику

6 часов назад
Выгодное сотрудничество: вирусы и осы подавляют иммунную реакцию гусениц и растений

Выгодное сотрудничество: вирусы и осы подавляют иммунную реакцию гусениц и растений

6 часов назад
В Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов

В Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов

7 часов назад
В США произошла новая авария с участием автомобиля-беспилотника (видео)

В США произошла новая авария с участием автомобиля-беспилотника (видео)

7 часов назад
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей

Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей

7 часов назад
На телеканале "Россия 1" пройдет премьера "Легенды о Коловрате"

На телеканале "Россия 1" пройдет премьера "Легенды о Коловрате"

7 часов назад
82
"Своеобразное приключение": ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления

"Своеобразное приключение": ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления

8 часов назад
Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права

Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права

8 часов назад
Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода

Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода

8 часов назад
Топ-7 стратегий про Вторую мировую, и как их скачать

Топ-7 стратегий про Вторую мировую, и как их скачать

8 часов назад
16 лучших мультфильмов про путешествия во времени

16 лучших мультфильмов про путешествия во времени

8 часов назад
Московская вторичка перестала дешеветь

Московская вторичка перестала дешеветь

9 часов назад
Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"

Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"

14 часов назад
Новые "Мстители" собрали более 1 млрд рублей в России и СНГ

Новые "Мстители" собрали более 1 млрд рублей в России и СНГ

17 часов назад
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

20 часов назад
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20