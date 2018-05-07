Тема:

Инаугурация президента 26 минут назад

Новости Политика

Все видео этой рубрики
7 мая 201819:20 Андрей Архипов

За инаугурацией президента России следили во всём мире

Зарубежные издания и информагентства отмечают, что на церемонии вступления в должность президента Владимира Путина, он произнёс речь, которую можно считать для него программной.

Агентство Bloomberg обращает внимание на то, что в период экономического противостояния с США и Европой Путин обращается к россиянам с призывом совершить экономический и технологический рывок.

Bloomberg отмечает, что в числе первых указов, которые вскоре будут подписаны, стоит ждать те, которые предусматривают значительное увеличение расходов на образование, здравоохранение и инфраструктуру.

А вот более чувствительные для общества проекты повышения пенсионного возраста и увеличения налогов для покрытия предстоящих расходов, будут реализованы позже.

Британская BBC в своём освещении процедуры инаугурации тоже использует термин "прорыв", выделяя ключевые моменты в выступлении Владимира Путина. Как и многие, обращают внимание британцы на фразу президента, напомнившего о том, что Россия не раз возрождалась "как феникс" не смотря на внешнее давление, эпоху смут и испытаний.

Говоря о принятии Владимиром Путиным присяги при вступлении четвёртый раз на должность президента New York Times замечает, что международной повестке было уделено совсем немного времени. Путин лишь напомнил о том, что Россия надёжно обеспечила свою обороноспособность и продолжает играть ключевую роль на мировой арене.

Основной упор в своей речи российский президент сделал на решении внутренних для России задач, пишет New York Times.

Французская Figaro разместило на своём интернет-портале репортаж об инаугурации российского президента. Примечательными являются комментарии к материалу. Пользователи обращают внимание на то, что победу на выборах Путину принесли 76 процентов голосов россиян при весьма убедительной явке, тогда как действующий президент Франции был поддержан гораздо меньшим числом французов.

Стоит заметить, что публикуя материалы об инаугурации российского главы государства, многие издания вспоминали статистические показатели его убедительной победы на выборах.

Традиционно, при описании инаугурации российского президента, зарубежные издания отмечают красоту залов московского Кремля и атмосферу торжественности на церемонии. Не обошли вниманием и автомобиль, на котором Владимир Путин прибыл к Большому Кремлёвскому дворцу, отметив, что этот автомобиль первой подобной российской разработкой за многие годы.

Ранее по теме

Сейчас

19:15

Стрельба в центре Оксфорда: один человек ранен

19:13

В центре Петербурга горит жилой дом

17:13

Путин подписал "стратегический" майский указ

17:07

Медведев приехал в Госдуму для консультаций

16:55

Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

14:35

В Ставрополе произошел взрыв в многоэтажном доме

14:28

Путин предложил Медведева на пост премьер-министра

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Путин подписал "стратегический" майский указ

Путин подписал "стратегический" майский указ

2 часа назад
Медведев в Думе назвал кандидатов в свой кабинет

Медведев в Думе назвал кандидатов в свой кабинет

1 час назад
Евгения Медведева продолжит выступления за Россию у нового тренера

Евгения Медведева продолжит выступления за Россию у нового тренера

3 часа назад
Путин будет постоянно пользоваться новым президентским автомобилем

Путин будет постоянно пользоваться новым президентским автомобилем

1 час назад
Сборная России всухую разгромила Белоруссию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России всухую разгромила Белоруссию на чемпионате мира по хоккею

21 минута назад
Джабраилов просит вернуть ему пистолет, из которого он обстрелял потолок отеля

Джабраилов просит вернуть ему пистолет, из которого он обстрелял потолок отеля

2 часа назад
Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

4 часа назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

10 часов назад
Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия

Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия

6 часов назад
3 498
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

21.03.2018 16:39
38 225
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

22.03.2018 15:39
21 699
Украина грозит фирме Adidas судом из-за маек с гербом СССР

Украина грозит фирме Adidas судом из-за маек с гербом СССР

56 минут назад
Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину

Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину

3 часа назад
Инаугурация президента России. Фотолента

Инаугурация президента России. Фотолента

6 часов назад
Стали известны названия и цена элитных автомобилей "Кортеж"

Стали известны названия и цена элитных автомобилей "Кортеж"

23 минуты назад
На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора

На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора

1 час назад
Эминем и Джей-Зи собираются отсудить у Вайнштейна 800 тысяч долларов

Эминем и Джей-Зи собираются отсудить у Вайнштейна 800 тысяч долларов

1 час назад
Звезду "Игры престолов" признали самым сильным мужчиной в мире

Звезду "Игры престолов" признали самым сильным мужчиной в мире

2 часа назад
Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

2 часа назад
Центральное казачье войско отрицает присутствие его членов на Пушкинской 5 мая

Центральное казачье войско отрицает присутствие его членов на Пушкинской 5 мая

3 часа назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

3 часа назад
Только 50 процентов "друзей" отвечают нам взаимностью

Только 50 процентов "друзей" отвечают нам взаимностью

3 часа назад
Байкер Хирург впервые ради инаугурации президента надел белую рубашку

Байкер Хирург впервые ради инаугурации президента надел белую рубашку

4 часа назад
Полсотни испанцев в плавках и костюмах боролись за звание главного красавца

Полсотни испанцев в плавках и костюмах боролись за звание главного красавца

4 часа назад
Водители устроили самосуд над открывшим стрельбу по отцу с ребенком мужчиной

Водители устроили самосуд над открывшим стрельбу по отцу с ребенком мужчиной

5 часов назад
Google предложила поохотиться на эмодзи

Google предложила поохотиться на эмодзи

5 часов назад
Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные

Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные

6 часов назад
Доктор Гааз официально объявлен святым

Доктор Гааз официально объявлен святым

6 часов назад
Илон Маск хочет открыть кондитерскую фабрику

Илон Маск хочет открыть кондитерскую фабрику

6 часов назад
Выгодное сотрудничество: вирусы и осы подавляют иммунную реакцию гусениц и растений

Выгодное сотрудничество: вирусы и осы подавляют иммунную реакцию гусениц и растений

6 часов назад
В Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов

В Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов

7 часов назад
В США произошла новая авария с участием автомобиля-беспилотника (видео)

В США произошла новая авария с участием автомобиля-беспилотника (видео)

7 часов назад
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей

Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей

7 часов назад
На телеканале "Россия 1" пройдет премьера "Легенды о Коловрате"

На телеканале "Россия 1" пройдет премьера "Легенды о Коловрате"

8 часов назад
82
"Своеобразное приключение": ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления

"Своеобразное приключение": ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления

8 часов назад
Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права

Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права

8 часов назад
Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода

Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода

8 часов назад
Топ-7 стратегий про Вторую мировую, и как их скачать

Топ-7 стратегий про Вторую мировую, и как их скачать

8 часов назад
16 лучших мультфильмов про путешествия во времени

16 лучших мультфильмов про путешествия во времени

9 часов назад
Московская вторичка перестала дешеветь

Московская вторичка перестала дешеветь

9 часов назад
Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"

Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"

14 часов назад
Новые "Мстители" собрали более 1 млрд рублей в России и СНГ

Новые "Мстители" собрали более 1 млрд рублей в России и СНГ

17 часов назад
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

20 часов назад
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20