Первые фамилии: кто может войти в новое правительство
Определились первые очертания обновленного состава правительства. В соответствии с Конституцией прежний кабинет министров после церемонии вступления в должность президента сложил с себя полномочия. Формирование кабмина президент поручил Дмитрию Медведеву. Его кандидатуру на пост премьера Госдума рассмотрит уже 8 мая. В ходе консультаций с фракцией "Единая Россия" в Госдуме Медведев уже назвал кандидатов на должности вице-премьеров.
Дмитрий Медведев прибыл в Государственную думу сразу после того, как президент внес его кандидатуру на пост главы правительства. Первая консультация прошла с фракцией "Единой России". Медведев выразил благодарность президенту за доверие, а парламентариям-единороссам — за продуктивное сотрудничество. Предложение президента вновь возглавить правительство Медведев расценивает как акт доверия.
"Правительству предстоит реализовать президентскую программу, которая была изложена в Послании президента. Эта задача огромная по масштабу, сложная, но в то же время я уверен, она всем нам по силам, имею в виду консолидацию работы между правительством, Государственной думой, Советом Федерации, региональными властями и муниципальными властями, которые претворяют в жизнь курс президента. Очень рассчитываю на ваше понимание и совместную работу", — заявил Дмитрий Медведев.
Он считает правильным в новом составе правительства продолжить работу с теми, кто уже проявил себя. К соратникам по "Единой России" пришел уже с конкретными предложениями, кого бы хотел видеть своими заместителями.
На пост первого заместителя председателя правительства Медведев предлагает Антона Силуанова — он будет отвечать за экономику и финансы. Другие кандидатуры на должности вице-премьеров: по социальной политике и пенсионному обеспечению — Татьяна Голикова; по культуре и спорту — Ольга Голодец; по строительству — Виталий Мутко; по военно-промышленному комплексу — Юрий Борисов (бывший заместитель министра обороны по ВПК); по промышленности и энергетике — Дмитрий Козак; по сельскому хозяйству — Алексей Гордеев; по связи и цифровой экономике — Максим Акимов (сотрудник аппарата правительства); на должность руководителя аппарата правительства в ранге вице-премьера — Константин Чуйченко.
Однако сейчас главное сосредоточиться на рассмотрении кандидатуры самого премьера. И здесь партия парламентского большинства готова оказать Медведеву максимальную поддержку.
"Правительство в период тяжелейших санкций справилось с теми задачами, которые перед ними стояли. Это говорит о профессионализме и о том, что мы сегодня в состоянии преодолеть любые трудности. Правительство, которое будет вновь сформировано (конечно, мы ожидаем, что там будут обновления, и те люди, которые работали), получит поддержку Государственной думы", — сообщил Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции "Единая Россия".
Накануне глава государства высоко оценил работу кабинета министров.
"Прошедшие 6 лет были действительно насыщенными. Нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов. Все эти качества вы, безусловно, проявили. Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга председателя правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева", — отметил Владимир Путин.
Об успехах Медведева на посту главы правительства говорит и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Опыт Дмитрия Медведева, безусловно, будет востребован. На какие-то направления, где потребуется свежая кровь, придут новые люди. Наиболее эффективные министры, безусловно, сохранят свои посты. И в данном случае также очень важно знание Дмитрия Анатольевича конкретных людей, их потенциалов, их возможностей", — пояснила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ.
"Правительство во главе с Дмитрием Медведевым, работая предыдущий период, справилось с вызовами, с кризисом в экономике. Это говорит о профессионализме председателя правительства и о его эффективности, что будет, безусловно, учитываться при принятии решения о даче согласия", — отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.
Сразу после общения с единороссами Дмитрий Медведев отправился на встречу с фракцией ЛДПР, которая проходила за закрытыми дверями.
"Завтра мы утвердим кандидатуру премьер-министра, и страна получит полностью дееспособное в правовом поле руководство. Мы хотим, чтобы у нас была сильная власть, мощная страна", — заявил Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ.
У депутатов фракции "Справедливая Россия" есть несколько вопросов к кандидату.
"Нас волнует социально-экономическое положение в нашей стране, и мы хотим услышать от возможно будущего председателя правительства четкое понимание, как он будет реализовывать послание президента с точки зрения ключевого вопроса, главного вопроса сегодняшней жизни России – народосбережения", — сообщил Сергей Миронов, председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ.
Консультации с фракциями "Справедливой России" и КПРФ у Медведева состоятся 8 мая в первой половине дня. А на 15:00 назначено пленарное заседание, на котором депутаты Госдумы и проголосуют по кандидатуре на пост главы правительства.
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