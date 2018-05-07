Новости Политика

Все видео этой рубрики
7 мая 201820:52 Дмитрий Петров

Первые фамилии: кто может войти в новое правительство

Определились первые очертания обновленного состава правительства. В соответствии с Конституцией прежний кабинет министров после церемонии вступления в должность президента сложил с себя полномочия. Формирование кабмина президент поручил Дмитрию Медведеву. Его кандидатуру на пост премьера Госдума рассмотрит уже 8 мая. В ходе консультаций с фракцией "Единая Россия" в Госдуме Медведев уже назвал кандидатов на должности вице-премьеров.

Дмитрий Медведев прибыл в Государственную думу сразу после того, как президент внес его кандидатуру на пост главы правительства. Первая консультация прошла с фракцией "Единой России". Медведев выразил благодарность президенту за доверие, а парламентариям-единороссам — за продуктивное сотрудничество. Предложение президента вновь возглавить правительство Медведев расценивает как акт доверия.

"Правительству предстоит реализовать президентскую программу, которая была изложена в Послании президента. Эта задача огромная по масштабу, сложная, но в то же время я уверен, она всем нам по силам, имею в виду консолидацию работы между правительством, Государственной думой, Советом Федерации, региональными властями и муниципальными властями, которые претворяют в жизнь курс президента. Очень рассчитываю на ваше понимание и совместную работу", — заявил Дмитрий Медведев.

Он считает правильным в новом составе правительства продолжить работу с теми, кто уже проявил себя. К соратникам по "Единой России" пришел уже с конкретными предложениями, кого бы хотел видеть своими заместителями.

На пост первого заместителя председателя правительства Медведев предлагает Антона Силуанова — он будет отвечать за экономику и финансы. Другие кандидатуры на должности вице-премьеров: по социальной политике и пенсионному обеспечению — Татьяна Голикова; по культуре и спорту — Ольга Голодец; по строительству — Виталий Мутко; по военно-промышленному комплексу — Юрий Борисов (бывший заместитель министра обороны по ВПК); по промышленности и энергетике — Дмитрий Козак; по сельскому хозяйству — Алексей Гордеев; по связи и цифровой экономике — Максим Акимов (сотрудник аппарата правительства); на должность руководителя аппарата правительства в ранге вице-премьера — Константин Чуйченко.

Однако сейчас главное сосредоточиться на рассмотрении кандидатуры самого премьера. И здесь партия парламентского большинства готова оказать Медведеву максимальную поддержку.

"Правительство в период тяжелейших санкций справилось с теми задачами, которые перед ними стояли. Это говорит о профессионализме и о том, что мы сегодня в состоянии преодолеть любые трудности. Правительство, которое будет вновь сформировано (конечно, мы ожидаем, что там будут обновления, и те люди, которые работали), получит поддержку Государственной думы", — сообщил Сергей Неверов, заместитель председателя Госдумы РФ, руководитель фракции "Единая Россия".

Накануне глава государства высоко оценил работу кабинета министров.

"Прошедшие 6 лет были действительно насыщенными. Нужны были твердость и последовательность, готовность брать на себя ответственность и реализовывать принятые решения на основе современных подходов. Все эти качества вы, безусловно, проявили. Работали достойно, как настоящая команда, и в этом, конечно же, огромная заслуга председателя правительства РФ Дмитрия Анатольевича Медведева", — отметил Владимир Путин.

Об успехах Медведева на посту главы правительства говорит и председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

"Опыт Дмитрия Медведева, безусловно, будет востребован. На какие-то направления, где потребуется свежая кровь, придут новые люди. Наиболее эффективные министры, безусловно, сохранят свои посты. И в данном случае также очень важно знание Дмитрия Анатольевича конкретных людей, их потенциалов, их возможностей", — пояснила Валентина Матвиенко, председатель Совета Федерации РФ.

"Правительство во главе с Дмитрием Медведевым, работая предыдущий период, справилось с вызовами, с кризисом в экономике. Это говорит о профессионализме председателя правительства и о его эффективности, что будет, безусловно, учитываться при принятии решения о даче согласия", — отметил Вячеслав Володин, председатель Госдумы РФ.

Сразу после общения с единороссами Дмитрий Медведев отправился на встречу с фракцией ЛДПР, которая проходила за закрытыми дверями.

"Завтра мы утвердим кандидатуру премьер-министра, и страна получит полностью дееспособное в правовом поле руководство. Мы хотим, чтобы у нас была сильная власть, мощная страна", — заявил Владимир Жириновский, руководитель фракции ЛДПР в Госдуме РФ.

У депутатов фракции "Справедливая Россия" есть несколько вопросов к кандидату.

"Нас волнует социально-экономическое положение в нашей стране, и мы хотим услышать от возможно будущего председателя правительства четкое понимание, как он будет реализовывать послание президента с точки зрения ключевого вопроса, главного вопроса сегодняшней жизни России – народосбережения", — сообщил Сергей Миронов, председатель фракции "Справедливая Россия" в Госдуме РФ.

Консультации с фракциями "Справедливой России" и КПРФ у Медведева состоятся 8 мая в первой половине дня. А на 15:00 назначено пленарное заседание, на котором депутаты Госдумы и проголосуют по кандидатуре на пост главы правительства.

Сейчас

19:34

В Саратове обрушилась хрущевка: эвакуированы 150 человек

19:15

Стрельба в центре Оксфорда: один человек ранен

19:13

В центре Петербурга горит жилой дом

17:13

Путин подписал "стратегический" майский указ

17:07

Медведев приехал в Госдуму для консультаций

16:55

Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

14:35

В Ставрополе произошел взрыв в многоэтажном доме

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

За инаугурацией президента России следили во всём мире

За инаугурацией президента России следили во всём мире

1 час назад
Медведев в Думе назвал кандидатов в свой кабинет

Медведев в Думе назвал кандидатов в свой кабинет

3 часа назад
Евгения Медведева продолжит выступления за Россию у нового тренера

Евгения Медведева продолжит выступления за Россию у нового тренера

4 часа назад
В Саратове обрушилась хрущевка: эвакуированы 150 человек

В Саратове обрушилась хрущевка: эвакуированы 150 человек

1 час назад
Сборная России всухую разгромила Белоруссию на чемпионате мира по хоккею

Сборная России всухую разгромила Белоруссию на чемпионате мира по хоккею

1 час назад
Телескоп Hubble сфотографировал одно из самых далеких скоплений галактик

Телескоп Hubble сфотографировал одно из самых далеких скоплений галактик

1 час назад
Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

6 часов назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

12 часов назад
Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия

Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия

7 часов назад
4 281
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 1

21.03.2018 16:39
38 335
Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

Путин. Фильм Андрея Кондрашова. Часть 2

22.03.2018 15:39
21 727
Украина грозит фирме Adidas судом из-за маек с гербом СССР

Украина грозит фирме Adidas судом из-за маек с гербом СССР

2 часа назад
Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину

Пьяный пассажир МЦК одним ударом нокаутировал задевшего его мужчину

5 часов назад
Инаугурация президента России. Фотолента

Инаугурация президента России. Фотолента

7 часов назад
Улыбчивые люди выглядят старше печальных

Улыбчивые люди выглядят старше печальных

1 час назад
"На честном слове и на одном крыле": "Россия" покажет фильм Александра Рогаткина

"На честном слове и на одном крыле": "Россия" покажет фильм Александра Рогаткина

1 час назад
Стали известны названия и цена элитных автомобилей "Кортеж"

Стали известны названия и цена элитных автомобилей "Кортеж"

1 час назад
Стрельба в центре Оксфорда: один человек ранен

Стрельба в центре Оксфорда: один человек ранен

1 час назад
На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора

На Валдае установили копию Эйфелевой башни в цветах российского триколора

2 часа назад
Эминем и Джей-Зи собираются отсудить у Вайнштейна 800 тысяч долларов

Эминем и Джей-Зи собираются отсудить у Вайнштейна 800 тысяч долларов

2 часа назад
Путин подписал "стратегический" майский указ

Путин подписал "стратегический" майский указ

3 часа назад
Звезду "Игры престолов" признали самым сильным мужчиной в мире

Звезду "Игры престолов" признали самым сильным мужчиной в мире

3 часа назад
Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

Гранату в ставропольской многоэтажке взорвал бывший боец СОБРа

3 часа назад
Джабраилов просит вернуть ему пистолет, из которого он обстрелял потолок отеля

Джабраилов просит вернуть ему пистолет, из которого он обстрелял потолок отеля

3 часа назад
Центральное казачье войско отрицает присутствие его членов на Пушкинской 5 мая

Центральное казачье войско отрицает присутствие его членов на Пушкинской 5 мая

4 часа назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

4 часа назад
Только 50 процентов "друзей" отвечают нам взаимностью

Только 50 процентов "друзей" отвечают нам взаимностью

4 часа назад
Байкер Хирург впервые ради инаугурации президента надел белую рубашку

Байкер Хирург впервые ради инаугурации президента надел белую рубашку

6 часов назад
Полсотни испанцев в плавках и костюмах боролись за звание главного красавца

Полсотни испанцев в плавках и костюмах боролись за звание главного красавца

6 часов назад
Водители устроили самосуд над открывшим стрельбу по отцу с ребенком мужчиной

Водители устроили самосуд над открывшим стрельбу по отцу с ребенком мужчиной

6 часов назад
Google предложила поохотиться на эмодзи

Google предложила поохотиться на эмодзи

7 часов назад
Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные

Биологи выяснили, где обитали и чем питались древнейшие многоклеточные

7 часов назад
Доктор Гааз официально объявлен святым

Доктор Гааз официально объявлен святым

7 часов назад
Илон Маск хочет открыть кондитерскую фабрику

Илон Маск хочет открыть кондитерскую фабрику

8 часов назад
Выгодное сотрудничество: вирусы и осы подавляют иммунную реакцию гусениц и растений

Выгодное сотрудничество: вирусы и осы подавляют иммунную реакцию гусениц и растений

8 часов назад
В Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов

В Роскомнадзор поступило 46 тысяч жалоб на блокировку сайтов

8 часов назад
В США произошла новая авария с участием автомобиля-беспилотника (видео)

В США произошла новая авария с участием автомобиля-беспилотника (видео)

9 часов назад
Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей

Найден способ оставаться стройным, постоянно питаясь гамбургерами и пиццей

9 часов назад
На телеканале "Россия 1" пройдет премьера "Легенды о Коловрате"

На телеканале "Россия 1" пройдет премьера "Легенды о Коловрате"

9 часов назад
108
"Своеобразное приключение": ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления

"Своеобразное приключение": ставропольский парашютист едва не разбился во время выступления

9 часов назад
Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права

Мара Багдасарян требует вернуть ей водительские права

9 часов назад
Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода

Новый Opel Mokka: первая информация и сроки выхода

10 часов назад
Топ-7 стратегий про Вторую мировую, и как их скачать

Топ-7 стратегий про Вторую мировую, и как их скачать

10 часов назад
16 лучших мультфильмов про путешествия во времени

16 лучших мультфильмов про путешествия во времени

10 часов назад
Московская вторичка перестала дешеветь

Московская вторичка перестала дешеветь

11 часов назад
Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"

Все поднялись на борт: в Португалии началось "Евровидение"

16 часов назад
Новые "Мстители" собрали более 1 млрд рублей в России и СНГ

Новые "Мстители" собрали более 1 млрд рублей в России и СНГ

18 часов назад
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

21 час назад
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20