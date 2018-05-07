Брайан Орсер подтвердил, что буде работать с Медведевой

Канадский тренер Брайан Орсер заявил, что будет работать с российской фигуристкой Евгенией Медведевой. Ранее двукратная чемпионка мира и Европы тренировалась у Этери Тутберидзе.

Брайан Орсер подтвердил, что Евгения Медведева переедет в Канаду и будет тренироваться под го руководством. "Главное, что нужно Медведевой — иметь право голоса в своем собственном катании, — сказал Орсер, которого цитирует РИА Новости. — Мы с ней обсуждали музыку, то, в каком направлении хотим двигаться. Раньше у нее такой роскоши не было. Она мне рассказала, что ей говорили: "Ты катаешься под это, вот порядок твоих вращений, а вот позиции во вращениях".

Брайан Орсер отметил, что Евгения ставит своей целью победу на Олимпиаде-2022. Тренер считает, что пути к этой цели фигуристке необязательно выигрывать все чемпионаты мира и Европы. "То, что она ставит целью победу на Олимпиаде-2022 — очень важный знак всем, это то, к чему мы будем стремиться, — сказал Орсер. — Но это не значит, что она должна выигрывать каждый чемпионат мира по пути".

Брайан Орсер тренирует олимпийского чемпиона японца Юдзуру Ханю, двукратного чемпиона мира и шестикратного чемпиона Европы испанца Хавьера Фернандеса, а также тренировал олимпийскую чемпионку-2010 кореянку Ким Юна.