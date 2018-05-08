В Красноярске загорелся Дворец спорта имени Ярыгина

В Красноярске произошел пожар во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. Здание расположено на острове Отдыха между берегов Енисея. О происшествии СМИ сообщил официальный представитель ГУ МЧС края Александр Якимов.

Как уточняется, сообщение о возгорании поступило на пульт в 5:32 по местному времени (1:32 по времени Москвы). Пожару была присвоена третья категория сложности. В результате ЧП погибших и пострадавших нет, передает РИА Новости.

В тушении пожара принимают участие 59 человек и 18 единиц техники.

Пока нет информации о площади и месте возгорания.

В настоящее время движение через остров Отдыха полностью перекрыто.