Десерт из ботинка: израильский повар оскобил японского премьера

Изысканный десерт личного повара израильского премьера оскорбил главу правительства Японии. Казус произошёл во время ужина Синдзо Абэ в резиденции Биньямина Нетаньяху. Одним из угощений для высокопоставленных гостей стал десерт в металлическом башмачке, который и стал причиной скандала.

Как пояснили позже японские дипломаты, в культуре Страны восходящего солнца нет ничего более презренного и грязного, чем обувь. Ее снимают не только дома, но и на работе. В Токио считают, что произошедший казус — это то же самое, что подать еврейским гостям шоколадные конфеты в блюдце в форме свиньи.

Впрочем, сам Абэ и его супруга этот момент никак не прокомментировали, видимо решив спустить могущий разразиться скандал на.тормозах ради успехов японско-израильских отношений.