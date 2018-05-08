Портативный 3D-принтер для кожи залечит даже самые глубокие раны

Четыре года назад канадские учёные представили 3D-принтер размером с микроволновую печь, способный производить куски кожи для лечения ожогов. Теперь же команда из Университета Торонто (часть из которой занималась первым устройством) разработала портативный 3D-принтер, способный заживлять глубокие раны всего за пару минут.

Как сообщается в пресс-релизе вуза, гаджет размером с обувную коробку равномерно печатает слои кожной ткани, чтобы покрыть и залечить полученные человеком повреждения. Разработчики уверены, что их устройство станет первым аппаратом, который создаёт ткани, помещая их прямо на месте раны в течение двух минут или даже меньше.

Разработанный 3D-принтер сможет помочь пациентам с серьёзными травмами кожи, где все три слоя (эпидермис, дерма и гиподерма) тяжело повреждены.

На сегодняшний день медики обычно используют пересадку кожи для обработки столь глубоких ран. Называется такой метод пересадка расщеплённого лоскута кожи. Его принцип заключается в том, что здоровая кожа пересаживается на поверхностный эпидермис и часть дермы.

К сожалению, такой метод обладает рядом недостатков: большие раны требует большого количества здоровой донорской кожи, чтобы покрыть все три слоя. А такой "материал" всегда в дефиците, несмотря на все достижения биомедиков. В итоге часть раневой поверхности остаётся непокрытой, что приводит к плохим результатам лечения.

Канадские специалисты справедливо замечают, что в мире всё же есть альтернативы, но и у них есть свои минусы. "Большинство современных 3D-биопринтеров достаточно громоздки, работают на низких скоростях", — говорит исследователь Аксель Гюнтер (Axel Guenther), добавляя, что их трудно применять на практике.

Специалисты надеются, что их устройство не будет иметь недостатков конкурентов, и в итоге улучшит процесс заживления ран.

Если говорить о принципе работы 3D-принтера, то разработчики сравнивают его с диспенсером для клейкой ленты или ленточным корректором. В сам принтер загружается биоматериал, однако вместо клейкой ленты микроустройство производит куски ткани, чтобы покрыть рану. На сегодняшний день специалисты не уточняют, откуда они берут биоматериал.

Вертикальные полоски "биочернил" состоят из белковых биоматериалов, таких как коллаген и фибрин. Они формируют пластинку новой кожи, сообщается в пресс-релизе.

Аппарат весит менее двух килограммов. Сообщается, что для работы с устройством требуется минимальная подготовка. Необычный 3D-принтер уже был опробован на крысах и свиньях. Вскоре специалисты хотят начать клинические испытания новинки на людях.

Результаты исследования представлены в научном издании Lab on a Chip.

К слову, ранее оказалось, что раны, полученные днём, заживают быстрее "ночных". Если же говорить о лечении, например, ожогов, то в этом пациентам помогут модифицированные личинки мух, противоинфекционные повязки, электронный пластырь и наногель с пептидами.