Новости Общество

Все видео этой рубрики
8 мая 201812:54

Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров

Прецедент в судебной практике: впервые агрегатора такси обязали выплатить компенсацию за гибель пассажирки в ДТП. Раньше ответственность за аварию нес только водитель и владелец такси. Диспетчерские компании ссылались на то, что являются посредниками в заказе такси, и от выплат уклонялись.

На этот раз родственники пассажирки, погибшей еще в 2014 году, дошли до Верховного суда. Он решил, что агрегаторы такси должны возмещать ущерб пассажирам в случае ДТП. В итоге дело направили на пересмотр. Родственники получат компенсации и от водителя, и от собственника машины, и от агрегатора такси — в общей сумме больше 4 миллионов рублей.

По мнению экспертов, этот прецедент заставит агрегаторов тщательнее проверять водителей, которых они подключают к сервису.

"Да, в ряде городов, в том числе в Москве, проверяет наличие лицензий, но наличие лицензий — это не панацея. Помимо лицензий существует такая штука, как история водителя в плане аварийности, в плане административных правонарушений, связанных с нарушениями правил ПДД. Существует такая штука, как техническое состояние автомобиля, проверка которого в рамках техосмотра практически выродилась в фикцию", — объясняет Кирилл Янков председатель Союза пассажиров России.

Текст: "Вести-Москва"

Сейчас

13:04

Telegram обжаловал решение Верховного суда о законности приказа ФСБ

12:37

Никол Пашинян стал премьер-министром Армении

12:26

СК России возбудил дело против сотрудников ГВП Украины

12:21

20 учеников потеряли сознание на линейке в украинской школе

09:33

На юго-западе Москвы троллейбус врезался в столб

09:19

Талибы захватили стратегический район Афганистана

01:14

После обрушения пятиэтажки в Саратове три человека обратились к врачам

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Никаких подводных камней: Путин лично представит Медведева на пост премьера

Никаких подводных камней: Путин лично представит Медведева на пост премьера

13 минут назад
Никол Пашинян стал премьер-министром Армении

Никол Пашинян стал премьер-министром Армении

27 минут назад
Парад Победы и "Бессмертный полк" перекроют движение в столице

Парад Победы и "Бессмертный полк" перекроют движение в столице

13 минут назад
СК России возбудил дело против сотрудников ГВП Украины

СК России возбудил дело против сотрудников ГВП Украины

28 минут назад
Уничтожен 131 город, 70 миллионов жертв: в США спланировали ядерную атаку России

Уничтожен 131 город, 70 миллионов жертв: в США спланировали ядерную атаку России

2 часа назад
Десерт из ботинка: израильский повар оскорбил японского премьера

Десерт из ботинка: израильский повар оскорбил японского премьера

1 час назад
5 фильмов о войне: прообразы легендарных героев

5 фильмов о войне: прообразы легендарных героев

3 часа назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

07.05.2018 08:51
На честном слове и на одном крыле. Документальный фильм Александра Рогаткина

На честном слове и на одном крыле. Документальный фильм Александра Рогаткина

1 час назад
100
Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров

Агрегаторы такси ответят за ДТП: Верховный суд встал на сторону пассажиров

18 минут назад
20 учеников потеряли сознание на линейке в украинской школе

20 учеников потеряли сознание на линейке в украинской школе

40 минут назад
Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

41 минута назад
Разменяли 100 рублей на всю кассу: гипнотизер ограбил супермаркет в Екатеринбурге

Разменяли 100 рублей на всю кассу: гипнотизер ограбил супермаркет в Екатеринбурге

47 минут назад
Чемпион мира по снукеру Уильямс пришел на пресс-раут голым

Чемпион мира по снукеру Уильямс пришел на пресс-раут голым

47 минут назад
iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера

iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера

52 минуты назад
Портативный 3D-принтер для кожи залечит даже самые глубокие раны

Портативный 3D-принтер для кожи залечит даже самые глубокие раны

1 час назад
Техасские полицейские вытащили женщину из утонувшей машины и засняли это на камеру

Техасские полицейские вытащили женщину из утонувшей машины и засняли это на камеру

1 час назад
Подтвердилось имя нового "народного" кроссовера Volkswagen

Подтвердилось имя нового "народного" кроссовера Volkswagen

1 час назад
Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

1 час назад
Освобождение взятой отцом в заложники полуторагодовалой дочери сняли на видео

Освобождение взятой отцом в заложники полуторагодовалой дочери сняли на видео

1 час назад
Полицейский застрелил сурка, заблокировавшего движение на трассе в США. Видео

Полицейский застрелил сурка, заблокировавшего движение на трассе в США. Видео

2 часа назад
Нижегородский учитель отправил ученикам порно

Нижегородский учитель отправил ученикам порно

2 часа назад
Конец легенды: в гробнице Тутанхамона не нашли тайных комнат

Конец легенды: в гробнице Тутанхамона не нашли тайных комнат

2 часа назад
На выходных Москва стала столицей киберспорта: все подробности мейджора по Dota 2

На выходных Москва стала столицей киберспорта: все подробности мейджора по Dota 2

2 часа назад
Дохрюкались: "Свинку Пеппу" запретили в Китае за "гангстерские связи"

Дохрюкались: "Свинку Пеппу" запретили в Китае за "гангстерские связи"

2 часа назад
Беспилотные автомобили доехали до Крымского моста

Беспилотные автомобили доехали до Крымского моста

2 часа назад
У людей есть вторая иммунная система, и она портит личную жизнь

У людей есть вторая иммунная система, и она портит личную жизнь

3 часа назад
Ученые смогли оживить мозг умершей свиньи

Ученые смогли оживить мозг умершей свиньи

3 часа назад
На юго-западе Москвы троллейбус врезался в столб

На юго-западе Москвы троллейбус врезался в столб

3 часа назад
Талибы захватили стратегический район Афганистана. Погибли десятки военных

Талибы захватили стратегический район Афганистана. Погибли десятки военных

3 часа назад
На Урале со льдины в пруду сняли трех школьниц

На Урале со льдины в пруду сняли трех школьниц

4 часа назад
В Иркутске повар и диджей протаранили торговый центр

В Иркутске повар и диджей протаранили торговый центр

4 часа назад
Евросоюз рассмотрит новые санкции против России из-за выборов президента в Крыму

Евросоюз рассмотрит новые санкции против России из-за выборов президента в Крыму

6 часов назад
В заброшенном гараже в Барнауле найдено тело 15-летнего подростка

В заброшенном гараже в Барнауле найдено тело 15-летнего подростка

6 часов назад
О прототипах героев фильмов о войне расскажет сайт Минобороны

О прототипах героев фильмов о войне расскажет сайт Минобороны

6 часов назад
5
Пожар в красноярском дворце спорта ликвидирован

Пожар в красноярском дворце спорта ликвидирован

6 часов назад
Ученые из Китая нашли способ останавливать рак груди

Ученые из Китая нашли способ останавливать рак груди

7 часов назад
Евгений Кузнецов лишил "Питтсбург" Кубка Стэнли

Евгений Кузнецов лишил "Питтсбург" Кубка Стэнли

7 часов назад
Обвиненный в избиении женщин генпрокурор штата Нью-Йорк подал в отставку

Обвиненный в избиении женщин генпрокурор штата Нью-Йорк подал в отставку

8 часов назад
Bentley, конфискованный у экс-губернатора Сахалина, продали на аукционе за 6,7 млн рублей

Bentley, конфискованный у экс-губернатора Сахалина, продали на аукционе за 6,7 млн рублей

8 часов назад
Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии

Боевой вертолет Ка-52 ВКС РФ разбился в Сирии

13 часов назад
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

20 часов назад
Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия

Инаугурация президента России Владимира Путина. Полная версия

23 часа назад
7 252
9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

9 мая с телеканалом "Россия": специальная программа ко Дню Победы

04.05.2018 14:39
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

06.05.2018 23:28
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20