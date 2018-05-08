Преступник ограбил банк при помощи пульта дистанционного управления

Посетители волгоградского отделения Сбербанка с юмором отнеслись к появлению вечером 7 мая мужчины в кепке и медицинской маске, кто-то даже засмеялся: "Грабить пришел". Шутка оказалась правдой: преступник подошел к окошку, продемонстрировал пульт дистанционного управления, прямоугольный предмет, обмотанный проводами, и записку с требованием денег.

Кассир отдал имеющуюся наличность — 136 тысяч рублей, и мужчина скрылся вместе с награбленным. Спустя 13 минут после нажатия тревожной кнопки приехали сотрудники частного охранного предприятия, а затем и полиция, но задержать подозреваемого им не удалось.