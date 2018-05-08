Спасская башня Кремля отмечает годовщину своего переименования
Главные ворота Кремля, самые известные часы и одна из визитных карточек Москвы — Спасская башня отмечает годовщину своего переименования. Новое название она получила в честь иконы Спаса Смоленского, которую разместили над воротами еще при царе Алексее Михайловиче.
Величественная, строгая, символ Москвы и России — два с лишним столетия своей истории Спасская башня звалась иначе. Недалеко от Кремлевской стены стояла небольшая церковь Фрола и Лавра. Дорога из Кремля проходила мимо нее, поэтому и главные въездные ворота получили название Фроловские.
Переименована башня указом царя Алексея Михайловича 360 лет назад после того, как над воротами появился лик Спаса Смоленского. Второй правитель из династии Романовых еще и законодательно утвердил правила прохода здесь: шапку ломать, то есть снимать, и спешиваться.
"Есть такая легенда, что при въезде в Кремль у Наполеона его знаменитая треуголка была сорвана порывом ветра, и в ворота он въезжал с непокрытой головой", — рассказывает Сергей Девятов, советник директора ФСО, доктор исторических наук.
Спасская — парадная башня Кремля, через нее заезжали правители и иностранные послы — но не самая высокая и мощная, всего 71 метр и 10 ярусов. У некоторых есть выход на открытые площадки.
К большому разочарованию туристов и, конечно же, москвичей, на гульбище Спасской башни не пускают, хотя панорамы отсюда открываются головокружительные: Красная площадь, Соборная площадь Кремля, Зарядья и, конечно, храм Василия Блаженного — словно игрушечный.
Спасская башня еще и важнейший памятник для православных. До революции ее называли Иерусалимской.
"Иерусалимскими ворота были названы потому, что все крестные ходы начинались в Кремле на Соборной площади и далее выходили через Иерусалимские ворота к лобному месту", — объясняет Сергей Девятов, советник директора ФСО, доктор исторических наук.
Крестный ход на кадрах хроники: видна главная святыня — икона Спаса Смоленского, в честь которой и была переименована башня. В 30-е годы она была утрачена, казалось, безвозвратно.
Еще десять лет назад на месте надвратной иконы был белый прямоугольник. Но кто-то случайно сбил штукатурку. Под ней обнаружили икону и отреставрировали. Лик Спаса Смоленского теперь снова напоминает всем, почему эта башня называется Спасской.
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