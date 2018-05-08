Путин похвалил правительство Медведева за хорошую работу в сложный период

Владимир Путин прибыл в Госдуму, где лично представит кандидатуру Дмитрия Медведева на пост главы правительства РФ. Аналогичным образом президент представлял его в 2012 году. Трансляцию ведет телеканал "Россия 24".

Президент призвал депутатов поддержать кандидатуру Дмитрия Медведева на пост премьера. "Еще раз обращаюсь к вам, ко всем депутатам и представителям всех фракций, хотя Дмитрий Анатольевич представляет ведущую партию в парламенте, тем не менее, я обращаюсь ко всем фракциям — прошу поддержать мое предложение о назначении на должность председателя правительства Российской Федерации Медведева Дмитрия Анатольевича", — сказал он.

Президент также похвалил правительство Медведева, сложившее полномочия 7 мая, за хорошую работу в сложный период без погони за краткосрочными политическими эффектами. "Несмотря на все сложности, правительству удалось решить не только неординарные, экстренные задачи, но при этом увидеть и сохранить перспективы развития, постоянно наращивать эти возможности, нацеленные на среднесрочную и более отдаленную перспективу, — отметил глава государства. — И это вот, на мой взгляд, чрезвычайно важно".

По оценке Владимира Путина, "эта масштабная, комплексная работа строилась основательно, профессионально и честно, без погони за какими-то краткосрочными политическими эффектами, ответственно и на долгосрочную перспективу".

Как уточняет "Интерфакс", перед заседанием в фойе Госдумы президента встретили спикер Госдумы Вячеслав Володин и исполняющий обязанности премьер-министра России Дмитрий Медведев.

Как рассказал в свою очередь пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, также на сегодня запланировано выступление Дмитрия Анатольевича, ответы на вопросы руководителей фракций и их выступления. Песков напомнил, что накануне президент подписал "рамочный майский указ, который был составлен на основе задач, сформулированных в Послании Федеральному Собранию".

7 мая состоялась церемония инаугурации Владимира Путина.