Одноклассники запустили онлайн-акцию #БессмертныйПолк и ленту фотографий ветеранов

В социальной сети Одноклассники ко Дню Победы пройдет онлайн-акция #БессмертныйПолк. Пользователи смогут поделиться историями родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, и узнать истории ветеранов в отдельной ленте фотографий. Также к 9 мая в ОК появилась праздничная эмоция, а в День Победы в соцсети пройдут прямые эфиры Парадов из разных городов России.

Из архивных фотографий ветеранов, загруженных с хэштегом #БессмертныйПолк, будет сформирована лента историй войны: пользователи со всего мира смогут увидеть десятки тысяч снимков. Лента будет обновляться в режиме реального времени, и каждая история участника Великой Отечественной войны будет заметна для миллионов пользователей ОК. Пользователи соцсети традиционно загружают много фотографий ветеранов 9 мая: в 2017 году в День Победы было создано более 600 тысяч заметок с историями и архивными снимками участников войны.

В День Победы в Одноклассниках также по традиции можно будет в прямом эфире смотреть Парады Победы из разных городов России. В этот раз зрители получат возможность наблюдать не только за Парадами, но и за шествием «Бессмертного полка» и праздничным салютом. Прямые включения пройдут из Москвы, Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Калининграда, Севастополя, Ростова-на-Дону, Екатеринбурга, Тюмени, Новосибирска, Читы, Владивостока и Хабаровска.

Отпраздновать День Победы в ОК тоже можно по-особенному. Сегодня в соцсети появилась новая эмоция «9 мая» с цветком гвоздики, с помощью которой пользователи могут реагировать на публикации, фотографии и видео, посвященные Дню Победы. Особенно сильные впечатления пользователи могут выразить с помощью суперэмоции в виде праздничного салюта. А на музыкальной платформе социальной сети при первом прослушивании трека 9 мая пользователи услышат 30-секундный аудиоролик с легендарным объявлением Победы Юрием Левитаном.

Также социальная сеть совместно с телеканалом «Россия 1» запустила конкурс на лучшее исполнение «Катюши». Пользователи могут создать прямой эфир в стриминговом приложении OK Live с хэштегом #КАТЮШАЯРОССИЯ и с помощью функции караоке исполнить легендарную песню для своих друзей и других пользователей. Лучшие стримы будут показаны в праздничном эфире телеканала «Россия 1», где наряду с обычными пользователями «Катюшу» будут исполнять и знаменитые артисты.

В прошлом году проекты Одноклассников, посвященные 9 мая, побили рекорды по вовлеченности пользователей. Так, например, количество загруженных фотографий с хэштегом #9мая превысило 21,2 млн. Трансляции Парада Победы из 12 городов России совместно набрали 5 млн просмотров. Военные песни пользователи ОК исполнили 6000 раз, а прямые эфиры в приложении OK Live собрали 12 млн рекордных просмотров.