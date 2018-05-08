Турист с Урала впал в кому на отдыхе в Турции после попытки самоубийства

Отдыхавший в турецкой Аланье с женой и ребенком турист из Екатеринбурга впал в кому после попытки самоубийства. Сейчас он находится в госпитале в крайне тяжелом состоянии. Об этом сообщили в страховой компании ERV, где был застрахован турист.

Там отметили, что выводы о попытке суицида мужчины основаны на медицинском отчете клиники, показаниях свидетелей и его жены, которая и обнаружила его в номере, вернувшись с завтрака.

Трагедия произошла 3 мая. Медики констатировали сердечный приступ и пока не дают никаких прогнозов. Его транспортировку на родину они также не разрешают.

В страховой компании пояснили, что без одобрения врачей невозможна эвакуация человека даже санавиацией.

Там также добавили, что попытка суицида не является страховым случаем. Это значит, что страховщик не вправе возместить расходы на лечение, транспортировку и иные траты, которые понесут близкие туриста в такой ситуации.

К решению вопроса подключено консульство России. В Турции находятся супруга российского туриста и его родители, передает ТАСС.