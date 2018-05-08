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8 мая 201818:28

Путин подписал указ о назначении Медведева премьером

Александр Астафьев/пресс-служба правительства РФ/ТАСС

Президент Владимир Путин подписал указ о назначении Дмитрия Медведева председателем правительства России.

Документ был подписан менее чем через час после того, как Госдума дала главе государства свое согласие на назначение Медведева главой кабинета министров. На заседании парламента кандидатуру Медведева представлял лично Путин.

7 мая состоялась инаугурация президента. После этого правительство в полном составе, как того требует Конституция, сложило свои полномочия. При этом оно продолжит работать до формирования нового кабинета министров. Позднее в тот же день Путин внес на рассмотрение Думы кандидатуру Медведева для дачи согласия на назначение его председателем правительства.

Медведев уже сообщил о некоторых кадровых решениях. Так, министра финансов Антона Силуанова он предложил в качестве кандидата на пост первого вице-премьера по экономике и финансам. Отвечать за здравоохранение и пенсионную систему будет Татьяна Голикова, возглавляющая сейчас Счетную палату. Виталий Мутко, согласно предложению Медведева, станет его заместителем по строительству и региональной политике, сообщает ТАСС. Алексей Гордеев будет заниматься вопросами сельского хозяйства.

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