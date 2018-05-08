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День Победы 54 минуты назад
"В небе "ночные ведьмы", "Аты-баты, шли солдаты" и другие фильмы: кто был прототипом героев
Минобороны опубликовало архивные материалы о событиях Великой Отечественной войны и людях, которые приближали победу. Многие из этих историй легли в основу шедевров отечественного кинематографа.
Кем были "ночные ведьмы" на самом деле? Молодые девушки, героические летчицы. Это 46-й гвардейский ночной бомбардировочный авиационный полк, сформированный в 1941 году по приказу Сталина. Вот этот приказ, а следом портреты девушек: Вера Белик — 23 года, Евдокия Носаль — 25 лет, Женя Руднева — 23 года. И приказы о присвоении звания Героя Советского Союза посмертно.
Режиссером фильма "В небе "ночные ведьмы" была тоже Герой Советского Союза Евгения Жигуленко. Она снимала фильм о себе (командир звена, 773 боевых вылета ночью) и об ушедших, но не забытых подругах. На доме, где жила и работала летчица-режиссер теперь установлена памятная доска.
"Я приехал в Москву, поселился в квартире и только через несколько лет случайно узнал, что я живу в комнате, в которой жила и писала сценарий гвардии майор Евгения Андреевна Жигуленко", — говорит советник исполнительного директора Российского военно-исторического общества Дмитрий Линтер.
Картина "Экипаж машины боевой" рассказывает о противостоянии Т-34 и тяжелых "Тигров". Начало Курской операции. Для фильма не нашлось того Т-34, еще немодернизированного, с орудием всего 76 мм. У него не было шансов. "Тигр" выбивал такую "тридцатьчетверку" еще на подходе. Но выжить удавалось благодаря хитрости механика-водителя. Используя рельеф местности и маневренность танка, к немцам подбирались сбоку и били в слабые места.
Его настоящее имя Александр Милюков. Его подвиг описан в газетах того времени, например, в "Сталинце". А вот отчет 20-й гвардейской бригады об итогах подобных дуэлей: 22 сгоревших "тридцатьчетверки", но и 13 подбитых "Тигров".
Фильм "Батальоны просят огня" снят по рассказам Юрия Бондарева, который сам форсировал Днепр. Золотой актерский состав — Ефремов, Збруев, Караченцов, Скляр. А вот журнал реальных боевых действий 48-го стрелкового полка в дни форсирования Днепра, составленный по дням, часам и минутам.
"Широнинцы до конца выстояли, они уничтожили танки первого удара и много фашистов", — рассказывает председатель Общественной комиссии по увековечению памяти погибших при защите Отечества "Российский Союз ветеранов" Павел Золотарев. О бое взвода Петра Широнина под Харьковом немало написано и снято. О подвиге "широнинцев" снял "Аты-баты, шли солдаты" режиссер Леонид Быков. Настоящий список бойцов на пяти страницах, и лишь напротив четырех фамилий карандашом помечено "жив".
А "Командир счастливой "Щуки" — это про подводников. Баренцево море. Защитники конвоев против немецких миноносцев, которые расстреливали и таранили лодку. Капитан Семен Коваленко дал команду на экстренное погружение, а сам остался на мостике. Немцы его выловили из воды. Ему ампутировали раненую ногу, а после допросов отправили в лагерь для военных подводников, где и расстреляли.
Это истории, где режиссерам не нужно было ничего придумывать. Это было на самом деле. И об этом стоит помнить всегда.
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