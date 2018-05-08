Латвийские власти усиливают давление на русский язык в стране
В Риге похитили активиста, который выступал в защиту русских школ. Неизвестные в масках напали на выступавшего Владимира Линдермана, затащили его в микроавтобус и увезли — об этом сообщает соратница правозащитника Оксана Челышева. Тем временем, все большее число активистов, которые борются за права русскоязычного населения Латвии, оказываются под угрозой.
Вот они – те, кто может развалить Латвию. Папы и мамы русскоязычных детей, учителя и общественники. Участники так называемого "Вселатвийского родительского собрания". В отношении организаторов и участников форума возбуждены уголовные дела. Среди подозреваемых — известный в Прибалтике борец за права русских, экс-депутат Европарламента Татьяна Жданок. Якобы, она и еще несколько человек совершили "преступления против государства". Латвийские правоохранители уже приступили к допросам. Татьяну Жданок хотели пригласить в полицию 8 мая, в день памяти жертв нацизма, который совпадает с ее днем рождения – но беседу следователи в итоге перенесли.
"По этому делу конкретно 4 участницы родительского собрания, я одна из них, и по странному совпадению, все четыре женщины, две другие — матери маленьких детей", — поясняет Татьяна Жданок, депутат Европарламента Латвии в 2004-2018 годах.
Между тем, съезд, из-за которого и возбуждено дело, прошел 31 марта. Участники собрания выступили против радикальных реформ в образовании — перевода школьного обучения на латышский. В стране, где примерно сорок процентов населения считают русский своим родным языком.
"Полиция сформулировала претензии так – при организации собрания мы использовали легальные средства для нелегальных целей, нелегальные цели – это сохранение образования на русском. За этими формулировками стоит незаконное желание латвийских политиков остановить протестное движение русских за свои права", — считает Мирослав Митрофанов, сопредседатель правления партии "Русский союз Латвии".
Это уже не первая за последние недели репрессивная мера против активистов, которые отстаивают права русских в Латвии. 20 апреля был арестован Александр Гапоненко за, цитата: "действия, направленные против суверенитета, государственного строя и территориальной целостности Латвии".
"Им не нравятся мои публикации, им не нравятся публикации – но раз полмиллиона перепостов в Фейсбуке, то люди заинтересованы в том мнении, которое я высказываю", — рассказал Александр Гапоненко.
В партии "Русский союз Латвии", которую возглавляет Татьяна Жданок, уверены – очередная карательная волна связана с тем, что растет число тех, кто недоволен политикой местных властей. Так, на последнюю акцию, по сообщениям организации, пришли около 10 тысяч человек. Это настолько напугало местные власти, что фигурантов теперь заставляют молчать – на допросах вынуждают подписывать документы о неразглашении любых подробностей дела. Об этом рассказывает Евгения Крюкова, многодетная мама, которая побывала в застенках полиции безопасности.
"Имеют ли они право заставлять подписывать такие бумаги, я имею право на защиту, имею право рассказать, в чем меня обвиняют, но заставили подписать бумагу о том, что если таки расскажу, то меня будут преследовать по всей строгости закона, и такая статья есть. У меня трое детей маленьких, они с моей мамой", — говорит Евгения Крюкова, активист Штаба защиты русских школ.
Эти действия, по словам экспертов, показывают, что власти Латвии взяли курс на подавление любых проявлений инакомыслия.
Сейчас активисты пытаются привлечь внимание международного сообщества к этим вопиющим нарушениям прав человек. Не только к арестам и сфабрикованным уголовным делам, но, главное, реформе образования, из-за которой тысячи детей будут лишены возможности учиться на родном языке.
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