Скоропостижно скончался посол России в Португалии

В Лиссабоне на 67-м году жизни скоропостижно скончался посол Российской Федерации в Португалии Олег Белоус. О причинах смерти дипломата не сообщается.

"Министерство иностранных дел Российской Федерации с глубоким прискорбием извещает, что 8 мая 2018 года в Лиссабоне скоропостижно скончался чрезвычайный и полномочный посол Российской Федерации в Португалии О. Н. Белоус", — цитирует текст сообщения российского внешнеполитического ведомства ТАСС.