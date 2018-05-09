Дело Скрипалей: чешские политики запутались в показаниях

Официальный представитель МИДа Мария Захарова опубликовала подборку того, как радикально менялась позиция Чехии по производству так называемого вещества "Новичок".

По версии Британии, именно его использовали при отравлении бывшего разведчика Сергея Скрипаля и его дочери, напоминает телеканал "Россия 24".

Изначально, в марте, чиновники Чехии заявляли, что Прага не имеет никакого отношения к созданию нервно-паралитического агента. В конце месяца президент Милош Земан уже не был столь категоричен — и требовал предоставить доказательства.

А уже в мае сами чехи стали противоречить друг другу. Министерство обороны и президент подтвердили производство вещества, а премьер-министр — отрицал.