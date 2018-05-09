В России отмечают День Победы

9 мая Россия отмечает 73-ю годовщину Победы. Военные парады в восточных регионах нашей страны начнутся уже в 2 часа ночи по московскому времени, в них примут участие десятки тысяч военнослужащих и сотни единиц техники — современной и исторической.

Телеканал "Россия 24" будет вести трансляции парадов из Южно-Сахалинска, Петропавловска-Камчатского, Владивостока, Уссурийска и других городах, в 10:00 начнется прямая трансляция Парада Победы на Красной площади. Также телеканал покажет шествия "Бессмертного полка", которые состоятся по всей стране и за рубежом. Трансляция московской акции начнется в 15:00, организаторы ожидают около миллиона участников.