Тренер Синиша Михайлович готов рассмотреть предложение "Зенита"

Сербский специалист Синиша Михайлович готов рассмотреть предложение санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" занять пост главного тренера команда. Ранее сообщалось, что нынешний тренер "Зенита" Роберто Манчини покинет команду по окончании сезона и возглавит сборную Италии.

Как отмечает "Спорт-экспресс", 49-летний Михайлович пока не вступал в переговоры с руководством клуба из Санкт-Петербурга по поводу назначения на должность. В начале этого года он покинул итальняский клуб "Торино" и на данный момент находится без работы.