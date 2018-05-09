Воздушный парад: в небо над Москвой поднялись 75 самолетов и вертолетов

75 самолетов и вертолетов поднялись сегодня в небо над Москвой в честь Парада Победы.

В этом году впервые в параде участвуют два новейших истребителя-перехватчика МиГ-31К с новейшими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" для преодоления противоракетной обороны.

В параде также приняли участие самолеты пятого поколения Су-57, стратегические ракетоносцы Ту-160, Ту-95МС, дальние бомбардировщики Ту-22М3, самолеты-заправщики Ил-78, военно-транспортные самолёты Ил-76МД, истребители Су-35, Су-30СМ, МиГ-29, МиГ-31, бомбардировщики Су-34, Су-24М, штурмовики Су-25, вертолеты Ми-26, Ми-8, Ми-28Н, Ка-52, Ми-24.

Традиционно в параде приняли участие пилотажные группы "Русские витязи" и "Стрижи".