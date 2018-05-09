Тема:

День Победы 19 минут назад

Новости Общество

Все видео этой рубрики
9 мая 201812:00

Миллион человек спели "Катюшу" в социальных сетях

В рамках флешмоба "Споем вместе", объявленного телеканалом "Россия" и социальной сетью "Одноклассники" ко Дню Победы, более миллиона человек исполнили народную песню "Катюша". Свои видеозаписи участники акции из разных регионов России и других стран — от побережья Черного моря до Хабаровска, с гор Тывы, улиц Москвы, Ялты и других городов — делали с помощью мобильного приложения OK Live и функции "караоке". В акции приняли участие дети и взрослые, ветераны и школьники, целые классы музыкальных школ и полки.

"Итогом акции стал музыкальный клип, в который вошли наиболее оригинальные ролики, он был показан в рамках специального информационного канала, приуроченного ко Дню Победы. Участники записывали свои ролики дома и в офисах, музыкальных школах и казармах", — рассказал начальник Службы новых медиа телеканала "Россия" Антон Коробков-Землянский.

В акции приняли участие и известные люди, в частности, певицы Валерия, Виктория Дайнеко, телеведущий Дмитрий Губерниев, олимпийская чемпионка Елена Слесаренко, актриса Мария Аронова и многие другие.

"Пользователи ОК всегда открыто выражают свои эмоции, а в преддверии Дня Победы публикуют особенно много интересного личного контента. Прямые трансляции пользователей с каждым годом становятся все популярнее, за последний год число просмотров стримов выросло в три раза, — рассказала директор по продуктам "Видео" и OK Live социальной сети "Одноклассники" Марина Краснова. — Мы поддерживаем уникальных авторов, которые с помощью технологий стриминга могут показать себя многомиллионной аудитории соцсети. Благодаря совместному проекту с телеканалом "Россия" самые талантливые пользователи получили возможность спеть любимую песню ко Дню Победы, поделиться ей со своими друзьями и попасть в эфир телеканала".

Ранее по теме

Сейчас

11:44

С Украины выслали корреспондентов "России" и "Первого канала"

11:34

Лидеры России, Сербии и Израиля возложили венки у Вечного огня

11:25

Путин, Вучич и Нетаньяху отправились в Александровский сад

11:03

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы

11:00

Над Москвой начался воздушный парад

10:50

На Красную площадь выехала новейшая техника

10:40

Главу представительства Россотрудничества в Киеве облили зеленкой

Показать все новости

Картина дня

Показать все новости

Самое читаемое

Показать все новости

Авто.Вести.Ru

Показать все новости

Экономика

Показать все новости

Недвижимость

Показать все новости

Вести.Медицина

Показать все новости

Вести в 20.00

Показать все новости

Москва 24

Показать все новости

Вести.Hi-tech

Показать все новости

Вести-Москва

Показать все новости

Tlum.Ru. О детях и мультиках

Показать все новости

Gmbox. Смысл в играх

Показать все новости

Наука

Показать все новости

Фильм Про

Показать все новости

Телеканал "Россия"

Показать все новости

Телеканал "Культура"

Показать все новости

Сегодня

Лидеры России, Сербии и Израиля возложили венки у Вечного огня

Лидеры России, Сербии и Израиля возложили венки у Вечного огня

39 минут назад
Такого еще не было. Что за новейшее вооружение показали на Параде Победы

Такого еще не было. Что за новейшее вооружение показали на Параде Победы

25 минут назад
Воздушный парад: в небо над Москвой поднялись 75 самолетов и вертолетов

Воздушный парад: в небо над Москвой поднялись 75 самолетов и вертолетов

1 час назад
С Украины выслали корреспондентов "России" и "Первого канала"

С Украины выслали корреспондентов "России" и "Первого канала"

26 минут назад
В Кабуле произошла серия взрывов

В Кабуле произошла серия взрывов

26 минут назад
Путин: Россия не позволит исказить историю и предать забвению подлинных героев

Путин: Россия не позволит исказить историю и предать забвению подлинных героев

1 час назад
Спикер парламента Ирана: выход США из ядерной сделки - "дипломатическое шоу"

Спикер парламента Ирана: выход США из ядерной сделки - "дипломатическое шоу"

2 часа назад
Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

Нужна помощь: Матвея Мирошина спасет аппарат искусственной вентиляции легких

07.05.2018 08:51
Марш парадных расчетов по Красной площади: впервые прошли юнармейцы и девушки-курсантки

Марш парадных расчетов по Красной площади: впервые прошли юнармейцы и девушки-курсантки

1 час назад
Миллион человек спели "Катюшу" в социальных сетях

Миллион человек спели "Катюшу" в социальных сетях

20 минут назад
Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы

Дмитрий Медведев поздравил россиян с Днем Победы

1 час назад
Секретные рецепты уникальных блюд времен Великой Отечественной войны

Секретные рецепты уникальных блюд времен Великой Отечественной войны

22 часа назад
Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником

Пассажиры автобуса устроили самосуд над карманником

58 минут назад
На Параде Победы показали новейшую технику, прошедшую "обкатку" в Сирии

На Параде Победы показали новейшую технику, прошедшую "обкатку" в Сирии

1 час назад
Главу представительства Россотрудничества в Киеве облили зеленкой

Главу представительства Россотрудничества в Киеве облили зеленкой

1 час назад
На Украине потушен пожар на складе боеприпасов в Балаклее

На Украине потушен пожар на складе боеприпасов в Балаклее

2 часа назад
Донецк. Парад Победы

Донецк. Парад Победы

3 часа назад
276
Девятый раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 14-15 мая

Девятый раунд переговоров по Сирии в Астане пройдет 14-15 мая

3 часа назад
Волгоград. Город мужества

Волгоград. Город мужества

3 часа назад
Самара. Парад Победы

Самара. Парад Победы

3 часа назад
Красноярск. Парад Победы

Красноярск. Парад Победы

3 часа назад
104
Екатеринбург. Парад Победы

Екатеринбург. Парад Победы

3 часа назад
28
Этери Тутберидзе ждет от Евгении Медведевой слов благодарности и цветов

Этери Тутберидзе ждет от Евгении Медведевой слов благодарности и цветов

4 часа назад
В Лиссабоне подведены итоги первого полуфинала "Евровидения"

В Лиссабоне подведены итоги первого полуфинала "Евровидения"

5 часов назад
СМИ раскрыли детали опроса Виктора Вексельберга в США

СМИ раскрыли детали опроса Виктора Вексельберга в США

6 часов назад
Госсекретарь США прибыл в Пхеньян

Госсекретарь США прибыл в Пхеньян

8 часов назад
Под Калининградом перезахоронили останки советских летчиков Петра Тарасова и Василия Дмитриенко

Под Калининградом перезахоронили останки советских летчиков Петра Тарасова и Василия Дмитриенко

9 часов назад
"Вахта Памяти" из Якутии ищет земляков, не вернувшихся с фронта

"Вахта Памяти" из Якутии ищет земляков, не вернувшихся с фронта

9 часов назад
Российские и британские ветераны-моряки встретились в Лондоне на борту "Белфаста"

Российские и британские ветераны-моряки встретились в Лондоне на борту "Белфаста"

11 часов назад
Дело Скрипалей: чешские политики запутались в показаниях

Дело Скрипалей: чешские политики запутались в показаниях

12 часов назад
"Бессмертный полк" шагает по планете

"Бессмертный полк" шагает по планете

12 часов назад
Скоропостижно скончался посол России в Португалии

Скоропостижно скончался посол России в Португалии

12 часов назад
День Победы на канале "Россия 1": все, чем живет страна

День Победы на канале "Россия 1": все, чем живет страна

15 часов назад
Известный диджей Келвин Харрис попал в аварию

Известный диджей Келвин Харрис попал в аварию

16 часов назад
"Фрау Виталина" вернулась на работу в оренбургский Минлесхоз

"Фрау Виталина" вернулась на работу в оренбургский Минлесхоз

16 часов назад
Битва за Дамаск. Эксклюзивные кадры Евгения Поддубного с передовой

Битва за Дамаск. Эксклюзивные кадры Евгения Поддубного с передовой

17 часов назад
1 569
"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta

"АвтоВАЗ" рассказал о новой коробке передач для Lada Vesta

17 часов назад
В России стремительно дорожает бензин

В России стремительно дорожает бензин

18 часов назад
5 мест в Москве, откуда можно лучше всего рассмотреть салют в честь Дня Победы

5 мест в Москве, откуда можно лучше всего рассмотреть салют в честь Дня Победы

18 часов назад
Стало известно, что скрывается в салоне лимузина Путина

Стало известно, что скрывается в салоне лимузина Путина

19 часов назад
Автомобильный рынок России продолжает уверенно расти

Автомобильный рынок России продолжает уверенно расти

20 часов назад
10 самых необычных зданий мира

10 самых необычных зданий мира

21 час назад
"Истории" Instagram станут музыкальными

"Истории" Instagram станут музыкальными

21 час назад
Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

Почему у пожилых людей начинает зудеть кожа

23 часа назад
iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера

iPhone и Android-смартфонами разрешат управлять с Windows-компьютера

08.05.2018 12:20
Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

Волочкова требует с коммунальщиков 3 миллиона за потоп

08.05.2018 11:25
На выходных Москва стала столицей киберспорта: все подробности мейджора по Dota 2

На выходных Москва стала столицей киберспорта: все подробности мейджора по Dota 2

08.05.2018 10:44
Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

Последние 300 тысяч: маленькая Тая очень хочет слышать

07.05.2018 16:30
Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

Устаревшие технологии, незнакомые нашим детям

07.05.2018 14:54
"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

"Тренер" продолжает штурмовать вершины кассовых сборов

30.04.2018 05:35
Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

Открыта регистрация на турнир "Россия Любит Футбол!"

06.05.2018 23:28
Дом музыки отметит День Победы серией концертов

Дом музыки отметит День Победы серией концертов

02.05.2018 22:10
Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

Театр Андрея Миронова едет с гастролями в Москву

27.04.2018 21:20