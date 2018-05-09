Владимир Путин принимает участие в шествии "Бессмертного полка"

В 15:00 по московскому времени в столице России началась акция "Бессмертный полк". В память о погибших в Великой Отечественной войне россияне идут по городу с портретами своих родных и близких. Уже не первый год в мероприятии принимает участие президент России Владимир Путин. Ранее он уже несколько раз участвовал в такой акции.

Вместе с российским президентом в акции участвуют премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху и президент Сербии Александр Вучич.

Шествие началось на Ленинградском проспекте от стадиона "Динамо", далее колонна пройдет по 1-й Тверской-Ямской и Тверской улицам и через Охотный ряд выйдет на Красную площадь.

Акция в подобном формате началась в 2007 году в Тюмени — тогда она называлась "Парад победителей". Название "Бессмертный полк" появилось в 2012 году в Томске. На следующий год акция распространилась более чем на сотню городов, а с 2015 года она официально стала общероссийской.

В связи с шествием в столице изменено движение транспорта. Закрыты станции метро "Охотный ряд", "Площадь Революции", "Театральная" и "Лубянка". "Пушкинская", "Тверская" и "Чеховская" доступны для выхода на Тверскую улицу до 13:00, станция "Маяковская" закроется по мере заполнения, "Белорусская" и "Динамо" будут работать на выход без ограничений по времени.

В 2016 году в акции "Бессмертный полк" в Москве приняли участие 700 тысяч москвичей и гостей столицы, в 2017 году — 850 тысяч. Ожидается, что в этом году на улицы выйдет порядка миллиона человек.