Один против трех: дорожный спор башкирских водителей завершился дракой

Дракой закончилось выяснение отношений в башкирском городе Дюртюли: банальный дорожный конфликт, случившийся днем 8 мая на улице Ленина, быстро перерос в рукоприкладство. Один из местных жителей снял на видео стычку автовладельца с тремя противниками.

Причиной спора, как можно судить по кадрам, стал припаркованный отечественный автомобиль. В наступление его водитель перешел после нескольких толчков со стороны оппонентов — буквально за минуту он раскидал обидчиков по сторонам.

Затем разъяренный мужчина некоторое время награждал трех вяло огрызающихся соперников оплеухами, после чего спокойно сел в свою машину и освободил проезд.