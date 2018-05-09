Сборная России по хоккею внесла в заявку Никиту Гусева

Тренерский штаб сборной России по хоккею внес в заявку на чемпионат мира в Дании олимпийского чемпиона Никиту Гусева. Нападающий санкт-петербургского СКА перед стартом мирового первенства заболел и не мог принять участия в подготовке национальной команды к турниру.

Помимо Гусева, прилетевшего в Данию лишь 5 мая, сборная России внесла в окончательную заявку вратаря Илью Сорокина и нападающего Никиту Сошникова. Таким образом, в составе национальной команды осталось лишь одно вакантное место, сообщает пресс-служба Федерации хоккея России.

Штаб национальной сборной заявил на чемпионат мира ещё троих игроков: вратаря Илью Сорокина, нападающих Никиту Гусева и Никиту Сошникова. Таким образом для полной заявки на мировое первенство у нашей команды остается одно место. #силавсегдавкоманде #redmachine#iihfworlds pic.twitter.com/XDFXFD1BGE — Хоккей России (@russiahockey) 9 мая 2018 г.

Напомним, что российская сборная 10 мая встретится на чемпионате мира с чешскими хоккеистами. На данный момент команда Ильи Воробьева не знает поражений на турнире, обыграв всех соперников всухую.