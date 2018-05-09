Косачев: на представителя Россотрудничества в Киеве напали "моральные уроды"

"Моральное уродство" — так охарактеризовал глава международного комитета Совфеда Константин Косачев нападение в День Победы на главу представительства Россотрудничества в Киеве Константина Воробьева.

Утром 9 мая около восьми радикалов поджидали Воробьева возле такси, когда тот, выйдя из дома, собирался ехать для возложения цветов к Вечному огню и к памятнику Николаю Ватутину. Радикалы — члены организации С14 ("Сич") — облили Воробьева зеленкой, а фотографии своей выходки опубликовали в "Фейсбуке".

"Это могли сделать только моральные уроды. И все там, кто сейчас промолчат и сделают вид, что у каждого есть право на самовыражение, будут тем самым становиться такими же. Моральными уродами, — заявил Косачев, возглавлявший ранее Россотрудничество, агентству РИА Новости. — Других слов у меня для них нет".

Глава представительства Росссотрудничества, имеющий дипломатический статус на Украине, намерен обратиться в полицию по факту нападения. Однако серьезной реакции правоохранителей, по его словам, ожидать не приходится: это уже не первое нападение и никто из радикалов до сих пор не наказан. Ранее объектом нападения радикалов несколько раз становилось здание Россотрудничества в Киеве.