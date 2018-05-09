Облитый зеленкой глава Россотрудничества в Киеве попал в базу "Миротворец"
Руководитель Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Киеве Константин Воробьев попал в базу данных украинского сайта "Миротворец", сообщает РИА Новости.
Ранее в среду Воробьев заявил, что радикалы напали на него возле дома в центре украинской столицы, когда он шел возлагать цветы к Вечному огню в честь Дня Победы.
Как сообщается на сайте, Воробьев внесен в базу данных за "антиукраинскую пропаганду, оправдание и открытую поддержку российской агрессии против Украины". Кроме того, его считают причастным к "реализации мероприятий по российской экспансии и пропаганде на Украине". Воробьев проходит как ответственный за так называемую "защиту русскоязычного населения Украины".
Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями с данными журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых авторы проекта называют "изменниками родины".
Весной 2016 года "Миротворец" опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных. После этого в адрес некоторых фигурантов списка поступали угрозы.
Занимавшая на тот момент должность представителя ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов".
Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами". В базу данных сайта "Миротворец" также внесены сведения о ряде российских деятелей культуры.
Киев ранее неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в дела Украины. Россия это отрицает и называет подобные обвинения неприемлемыми. Москва не раз заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликта и заинтересована в том, чтобы Украина преодолела политический и экономический кризис.
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