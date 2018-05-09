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День Победы 25 минут назад

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9 мая 201821:16 Александр Балицкий, Дмитрий Петров

Праздник общенациональной гордости: Россия отмечает День Победы

Россия 9 мая отметила один из самых главных своих праздников — День Великой Победы. Ровно 73 года назад для нашей страны закончилась самая кровопролитная война в ее истории, как и в истории человечества. Чтобы вспомнить ее участников, своих родных и близких, освободивших Европу и весь мир от фашизма, миллионы людей вышли на акцию "Бессмертный полк". А военные парады прошли в трех десятках городов по всей стране. Владивосток, Хабаровск, Екатеринбург, Санкт-Петербург, Калининград. Десятки тысяч военнослужащих и тысячи единиц техники. И самый масштабный парад, разумеется, на Красной площади в Москве. По брусчатке маршем прошли больше 13 тысяч военных, а над Москвой пронеслись самолеты и вертолеты. Гости парада впервые увидели и боевую машину огневой поддержки танков "Терминатор", и истребитель пятого поколения "Су-57", и гиперзвуковые комплексы "Кинжал".

Когда до парада остаются считаные минуты, шеренги равняются по струнке. Ну как не сделать фото на память? Независимо от звания. Вот даже генералы на фоне Кремлевской стены. В ожидании боя курантов.

"Паррррррад! Под Государственный флаг Российской Федерации и знамя победы — смирно!", — приказывает командующий.

Еще мгновение, и тишину над торжественно замершей площадью заполняют величественные звуки песни "Священная война".

Священное знамя Победы и флаг России — два неизменных символа страны (на них сегодня все равнение) почетные и самые главные гости Парада — ветераны — встречают стоя. Повторяя слова, которые они пронесли через всю жизнь.

Министр обороны РФ въезжает на площадь через ворота Спасской башни. И только потом надевает фуражку. Все потому, что над аркой — икона. И испокон веков воины проходили под ней с непокрытой головой. Сергей Шойгу объезжает строй, приветствуя каждый парадный расчет.

Больше 13 тысяч военнослужащих всех родов войск — в полной готовности на площади. Министр обороны направляется к верховному главнокомандующему. В этот особый день Владимир Путин обращается ко всей стране, ко всем, для кого 9 мая — праздник торжественный и великий. И первые слова об уроках общей истории.

"Разгром нацистов стал грандиозной, триумфальной победой. Это долгожданное слово сразу облетело планету. И все страны, все народы понимали тогда, что именно Советский Союз определил исход Второй мировой войны. Что этот великий жертвенный подвиг совершил наш солдат и наш народ. Он добился победы ценой тяжелейших, невосполнимых потерь, защитил честь и независимость родной земли благодаря беспримерному мужеству на фронтах и в тылу. Однако сегодня подвиг народа, спасшего Европу и мир от рабства, от истребления, от ужасов холокоста, пытаются перечеркнуть, исказить события войны, предать забвению подлинных героев, подделать, переписать, переврать саму историю. Мы не позволим сделать этого никогда. Наш долг — хранить память о доблести воинов, отдавших свои жизни ради жизни других, обо всех наших солдатах, мужественных бойцах второго фронта, о вкладе в победу стран антигитлеровской коалиции, о боевом братстве тех, кто противостоял нацизму", — заявил президент РФ, выступая перед собравшимися на Красной площади.

Глава государства напоминает, какой ценой досталась эта победа. Война унесла более 70 миллионов жизней. И самую большую цену пришлось заплатить России. Поэтому этот священный день Путин и называет праздником общенациональной гордости и немеркнущей памяти.

"Мы склоняем головы перед светлой памятью всех, кто не вернулся с войны: перед памятью сыновей, дочерей, отцов, матерей, дедов, мужей, жен, братьев, сестер, однополчан, родных, друзей. Скорбим о ветеранах, которые ушли от нас. Объявляется минута молчания", — говорит глава государства.

"Уважаемые ветераны, наша благодарность вам безгранична. Мы всегда будем следовать вашим заветам, продолжать ваши традиции, будем и дальше напряженно работать, достигать успехов ради процветания и величия России. И свет ваших побед, ваше мужество, ваше напутствие будут укреплять нас на этом пути. С праздником, с днем великой Победы! Ура!" — провозглашает Путин.

Знаменная группа и почетный караул трех видов Вооруженных сил открывают парад Победы.

Плечом к плечу, в ослепительной форме они чеканят шаг в парадном строю. Два шага в секунду. 120 в минуту. 13 бойцов как один. И эта слаженность восхищала на трибунах каждого, особенно иностранных гостей. Рядом с Путиным премьер-министр Израиля Нетаньяху, президент Сербии Вучич.

Для каждого соединения военный оркестр играет разные мелодии и марши. И что, как не "Катюша", звучит, когда на площади настоящее украшение парада — расчет женщин-военнослужащих. Но первыми перед трибунами проходят самые юные участники парада — кадеты и юнармейцы, суворовцы и нахимовцы, продолжатели героической истории российского флота — маршируют под легендарный "Севастополь".

Расчеты войск Военно-космических сил, Ракетных войск стратегического назначения, десантники, морские пехотинцы, железнодорожники, пограничники. Завершают пешую часть парада кремлевские курсанты и тысячетрубный сводный военный оркестр.

Когда на Красную площадь въезжает тяжелая техника, звуки торжественных маршей тонут в реве моторов. Но для тех, кто на броне, и тех, кто на трибунах, это тоже музыка.

Во главе колонны военной техники, и это традиция, легендарный Т-34. Тот самый танк Победы. Уже за ним — современные бронеавтомобили "Тигр" и "Тайфун", тяжелые бронемашины "Курганец", прозванные "летающими" танки Т-90 и гордость современных бронетанковых войск — новейшие танки "Армата".

Но все внимание сегодня к новинкам. Вот машина поддержки танков "Терминатор", аналогов в мире нет. Уже прошел боевые испытания в Сирии. Один "Терминатор" в бою заменяет взвод мотострелков и четыре бронетранспортера.

За лучшими в мире артиллерийскими системами Мста-С и новейшими самоходными гаубицами "Коалиция-СВ" проходит дивизион высокоточных ракетных комплексов "Искандер-М". Вот выделяется техника в арктической раскраске. А это самая совершенная зенитная ракетная система С-400 "Триумф".

И снова премьера — боевые роботы. Беспилотные комплексы разминирования "Уран-6" и огневой поддержки "Уран-9". С виду это небольшие танки, а на самом деле универсальные солдаты, работающие дистанционно. А замыкают колонну настоящие исполины — гигантские ракетные комплексы стратегического назначения "Ярс" — ядерный щит страны. Под впечатлением все.

"Отличный парад, выдающийся! Конечно, восхищен всем этим, давно такого не видел", — восхищается ветеран Великой Отечественной войны Алексей Невзоров.

"Отличный парад! Даже посмотрел, хочу летать, на крыльях. Как на параде", — делится впечатлениями другой ветеран ВОВ Василий Андрианов.

Вот и начальник Генштаба Герасимов, видно, доволен, но по-военному сдержан в оценках.

За торжественным шествием внимательно наблюдал и заместитель министра обороны Юрий Борисов. Его кандидатуру Дмитрий Медведев предложил на пост вице-премьера правительства. И именно по его инициативе Минобороны стало заключать с предприятиями ВПК контракты полного цикла: от разработки оружия до его утилизации после завершения эксплуатации.

Ветераны еще долго не будут расходиться, обсуждая новинки вооружений и какой-то особенный сегодня боевой дух.

"Мы общаемся — мы здоровее становимся, мы поняли, что мы еще государству послужим, и достойно послужим", — заявляет ветеран Великой Отечественной войны Валерий Щербаков.

"Есть еще поколение, которое должно все это усвоить и претворять в жизнь. Многие, которые за нами растут, должны знать, что мы сделали", — убежден еще один ветеран войны Николай Садовников.

Поэтому они и берут всегда с собой внуков и правнуков — чтобы помнили. Уже в менее формальной обстановке верховный главнокомандующий потом снова поздравит гостей с праздником, ветераны поблагодарят за парад. Но сначала все вместе споют "Прощание славянки", который тут же подхватит не только Красная площадь.

Вот она, кульминация парада — его воздушная часть. Когда в небе над центром Москвы, кажется, будто на расстоянии вытянутой руки, боевая авиация.

Отрыв! Именно с этого момента начинается отсчет уже по долям секунды. "Стрижи" и "Русские витязи" взлетают двойками и тройками, чтобы потом в несколько проходов, прямо над аэродромом построить ромб из девяти самолетов.

Вот он, знаменитый "кубинский бриллиант" — пятерка Су-30СМ и четверка МиГ-29. Так они и пройдут над Красной площадью.

В небе 75 бортов — гроза и мощь Воздушно-космических сил. Открывают воздушную часть вертолеты. Все лучшее, что есть в армейской авиации. Во главе Ми-26 — крупнейший в мире серийный транспортный вертолет. Скорость строя — 200, высота 150. И вот уже над Красной площадью появляется стратегический сверхзвуковой ракетоносец Ту-160 в сопровождении дальних бомбардировщиков Ту-22М3. Сразу за ними — три стратегических ракетоносца Ту-95МС. "Летающий танкер" и "Белый лебедь", Ту-160. Имитируют дозаправку в воздухе.

В этот момент Владимир Путин, показывая вверх, что-то объясняет Александру Вучичу. Президент Сербии явно впечатлен увиденным.

А вот и пара Су-57. Это наши новейшие боевые самолеты, малозаметные, сверхманевренные истребители пятого поколения. Это их первое участие в параде Победы. Премьера. Как и для модернизированных истребителей-перехватчиков МиГ-31К, вооруженных "Кинжалами". Каждый самолет под фюзеляжем несет одну такую гиперзвуковую ракету.

Участники воздушной части парада взлетают сегодня с восьми аэродромов. Первый — Энегельс, что в Саратовской области. До Москвы лететь почти 800 километров. Второй — Липецк. Оттуда летят фронтовые бомбардировщики Су-24М и целое тактическое крыло из десяти самолетов.

Свести все самолеты и вертолеты в определенной точке в определенное время — сложнейшая задача. Авиакомандиры вместе со штурманами начинают решать ее задолго до первой тренировки.

"Во-первых, надо чтобы самолетам с разных аэродромов хватило топлива. То есть маршруты так посчитать, чтобы хватило топлива, плюс существует несколько схем подходов", — разъясняет ведущий авиационной группы высшего пилотажа "Русские витязи" гвардии полковник Андрей Алексеев.

Раскрашивают небо над Москвой в цвета российского флага штурмовики на Су-25.

Этот самолет заправлен красной дисперсной, краской. Она находится в подвесном топливном баке. Около полутонны. Как это работает? В определенный момент, по команде краска с помощью насоса начинает перекачиваться по трубке на срез двигателя и здесь распыляется через форсунки.

Под крылом проплывает Москва. Вид с высоты птичьего полета завораживает. И вот самое сердце России — Красная площадь. В этот момент каждый летчик чувствует, что на него, на его боевую машину устремлены десятки тысяч глаз.

В этот полет штурмовики взяли своих ветеранов: портреты дедушек и бабушек, героев той самой страшной войны, свой "Бессмертный полк".

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