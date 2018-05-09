Столичная маршрутка попала в аварию: шестеро пострадавших

На Боровском шоссе в районе деревни Рассказовка (Новая Москва) столкнулись маршрутка и автомобиль "ниссан".

Пострадали 6 человек, в том числе дети. В настоящее время вертолет эвакуирует с места происшествия 10-летнего ребенка – ему срочно нужна помощь врачей.

Обстоятельства аварии уточняются, передает РИА Новости.