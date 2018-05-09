"Бессмертный полк" собрал 10 миллионов человек по всей России

В рамках акции "Бессмертный полк" по всей России состоялось более 2900 мероприятий​​​. Маршем с портретами родных, участвовавших в Великой Отечественной войне, прошли почти 10,5 миллионов человек, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

Более 1 миллиона человек приняли участие в московском шествии.

Общественная акция "Бессмертный полк" началась в 2007 году в Тюмени под названием "Парад победителей". "Бессмертный полк" появился в 2012 году в Томске, и уже в 2013 году акция прошла в 120 городах. С 2015 года акция стала общероссийской