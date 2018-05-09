"Победа. Одна на всех": телеканал "Интер" не пошел на уступки националистам

Несмотря на угрозы со стороны радикалов, на одном из самых рейтинговых телеканалов Украины состоялась трансляция праздничного концерта "Победа. Одна на всех". Концерт шел на русском языке вопреки местным законам о средствах массовой информации.

Во время концерта украинские исполнители пели знаменитые советские песни о войне. Ведущие Андрей Доманский и Анастасия Даугуле о событиях 1941-1945 годов говорили как о Великой Отечественной войне, а не использовали термин Вторая Мировая, на котором настаивает власть страны.

Отдельная часть концерта была посвящена герою Советского Союза, генералу армии Николаю Ватутину. В годы Великой Отечественной войны 1-й Украинский фронт под его командованием успешно провел Киевскую наступательную операцию и 6 ноября 1943 года освободил столицу Украины от немецко-фашистских захватчиков. Генерал погиб от рук украинских националистов, которые 29 февраля 1944 года в Ровенской области из засады обстреляли его машину.

Из программы, которая транслировалась в записи, не были вырезаны слова ведущих из проморолика концерта, спровоцировавшие акции радикалов.

"Сегодня мы не можем позволить, чтобы улицы наших городов называли именами фашистских преступников, а их портреты безнаказанно проносили в факельных шествиях по нашей столице, где каждый метр залит кровью наших соотечественников", — заявили ведущие.

Телеканал "Интер" оказался в эпицентре очередного скандала в связи с выпущенным промороликом к концерту "Победа. Одна на всех", где его ведущие, кроме прочего, критически прокомментировали процесс "декоммунизации" на Украине. Представители украинских националистов решили помешать показу концерта. Они заблокировали в Киеве два офиса телеканала.

Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания также призвал телеканал "Интер" внести изменения в свою программу ко Дню Победы и прекратить "раскалывать общество и использовать ветеранов в качестве материала для пропаганды", сообщает ТАСС.