RDS GP 2018: 1-й этап. Москва

5 и 6 мая 2018 года под грохот из выхлопных труб автомобилей прогремел первый этап чемпионата RDS GP. Подмосковный автодром Moscow Raceway принял больше 10 000 зрителей, а небольшой десант легионеров из Латвии и Японии лишь прибавил красок и агрессии к парным заездам. Первую ступень пьедестала занял пилот Евгений Лосев, вторым стал Аркадий Цареградцев, а третьим стал японец - Дайго Сайто.