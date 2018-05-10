Порошенко и капитуляция Германии: Пушков комментирует украинскую сенсацию

Украинский телеканал "Прямой" по ошибке сообщил, что президент страны Петр Порошенко участвовал в подписании акта о капитуляции Германии во Второй мировой войне. Эту курьезную ошибку прокомментировал российский сенатор Алексей Пушков.

В социальных сетях сразу же обратили внимание на этот интересный случай. В титре одного сюжета указывалось: "Акция "Первая минута мира", посвященная моменту, когда Германия подписала капитуляцию при участии президента Петра Порошенко".

В титре, очевидно, было пропущено слово "прошла". То есть редакторы имели в виду участие президента в акции, но неправильно сформулировали предложение.

Российский сенатор Алексей Пушков, комментируя в своем "Твиттере" эту новость, с иронией сказал, что сегодня Порошенко как минимум 93-95 лет. "Это также подтверждает его тезис, что "древнеукраинские князья" издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы", — сказал Алексей Пушков.

Укро-СМИ сообщают: Порошенко присутствовал при подписании акта капитуляции Германии ! Из этой несомненной сенсации следует, что ему сегодня как минимум 93-95 лет. Это также подтверждает его тезис, что "древнеукраинские князья" издавна оказывали решающее влияние на судьбы Европы. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 9 мая 2018 г.

Ранее, комментируя заявления украинского президента в честь Дня Победы, российский сенатор отметил следующий факт: "Порошенко искусственно выделяет роль украинцев в победе над нацистами Гитлера, но отказывается бороться с собственными нацистами, атакующими шествие Бессмертного полка".

"Пафос президента Украины полон фальши", — заключил Алексей Пушков.

В рамках "декоммунизации" на Украине был принят закон, который отменил указ "Об увековечении Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов". Теперь 9 мая называется "Днем победы над нацизмом во Второй мировой войне". На Украине используется только термин "Вторая мировая война", а не "Великая Отечественная война" и запрещается также использование советской символики.