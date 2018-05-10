Сирийские ПВО отразили удар Израиля

Сирийские ПВО отразили ракетный удар Израиля по Сирии. Израильские самолеты пытались уничтожить военные объекты и радарные станции в сирийских провинциях Кунейтра и Хомс.

Четыре израильских самолета обстреливали Сирию со стороны Голанских высот, передает телеканал "Россия 24". Согласно сообщению агентства "Сана", в результате обстрела были разрушены склад боеприпасов, несколько расчетов ПВО, радиолокационная станция.

Удар Израиля, по утверждениям военных еврейского государства, был ответом на обстрел со стороны иранских сил "Аль-Кудс", осуществленный с территории Сирии.